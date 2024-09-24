Чат-бот Meta зі штучним інтелектом говоритиме голосами акторів, зокрема Джуді Денч та Джона Сіни, - Reuters
Компанія Meta планує представити нову функцію для свого чат-бота Meta AI, яка дозволить користувачам вибирати голос для свого цифрового помічника з переліку знаменитостей, таких як Джуді Денч, Крістен Белл, Джон Сена, Аквафіна і Кіген-Майкл Кі
Про це повідомляє Reuters.
Про нову функцію Meta планує оголосити на своїй щорічній конференції Connect, що розпочнеться в середу, 25 вересня.
На цьому ж заході компанія представить першу версію окулярів доповненої реальності та обговорить свої плани щодо розвитку апаратних продуктів, таких як смартокуляри Ray-Ban Meta.
Нові аудіофункції стануть доступними в США та інших англомовних країнах у застосунках Facebook, Instagram і WhatsApp вже цього тижня.
Згідно з повідомленням, Meta прагне запровадити продукти генеративного штучного інтелекту для мільйонів своїх користувачів, конкуруючи з OpenAI та Google. Компанія має намір зробити свій чат-бот частиною інтерфейсу своїх застосунків, додаючи нові функції та можливості.
Наразі асистент Meta здатний брати участь у текстових чатах та генерувати зображення у відповідь на запити користувачів. Минулого року компанія експериментувала з використанням персонажів-зірок, запустивши текстові версії чат-бота, натхненні Періс Хілтон та Снуп Доггом, але вони не здобули популярності серед користувачів.
- 20 червня соціальна мережа Instagram, яка належить Meta, запустила нову функцію: користувачі зможуть проводити онлайн-трансляції лише для списку "близьких друзів".
- А 24 липня стало відомо, що в користувачів соціальної мережі Instagram від Meta зʼявиться можливість додавати пісню до свого профілю завдяки новій функції.
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