Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Технології ChatGPT запустить нову функцію "для дорослих"

ChatGPT запустить нову функцію "для дорослих"

Адріана Муллаянова
18 жовтня, 2025 субота
14:49
Технології OpenAI

Компанія OpenAI готується зробити черговий гучний крок — дозволити чат-боту ChatGPT вести еротичні або романтичні розмови з перевіреними дорослими користувачами

Зміст

Про це оголосив генеральний директор компанії Сем Альтман, заявивши, що настав час надати користувачам більше свободи, передає Associated Press.

"Ми не є моральною поліцією світу. Ми дозволимо більше свободи для дорослих користувачів, водночас встановлюючи чіткі обмеження для підлітків", — сказав Альтман. 

Це рішення стало несподіваним після трьох років суворої політики OpenAI щодо заборони будь-якого контенту для дорослих. Тепер компанія фактично відкриває двері для "еротики на основі штучного інтелекту", яка вже стала прибутковою нішею в індустрії.

Комерційний інтерес OpenAI

Експерти вважають, що за цим рішенням стоїть не лише зміна цінностей, а й прагнення до нових джерел прибутку. За оцінками ринку, вартість OpenAI перевищує 500 мільярдів доларів, однак компанія досі витрачає більше, ніж заробляє, продовжує AP.

"Вони не дуже багато заробляють на підписках, тому еротичний контент принесе їм швидкі гроші", — зазначила дослідниця Оксфордського університету Зілань Цянь, яка вивчає популярність чат-ботів для знайомств у США та Китаї.

Коли чекати оновлення

За словами Альтмана, оновлення може з’явитися вже у грудні 2025 року. Поки що компанія не розкрила деталей — як саме відбуватиметься перевірка віку користувачів і які формати спілкування будуть дозволені. Ймовірно, функція стане доступною лише для платних користувачів ChatGPT Plus.

  • 27 серпня сім’я 16-річного Адама Рейна зі США подала до суду на компанію OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана, звинувативши ChatGPT, що їхній син вчинив самогубство 11 квітня цього року.
Теги:
Новини
Світ
IT
секс
штучний інтелект
Читайте також:
Виступ Дональда Трампа в Ер-Ріяді
Автор Вікторія Литвин
16 жовтня, 2025 четвер
Трамп створює фонд перемоги України, який фінансуватиметься за підтримки Китаю
Кріштіану Роналду
Автор Дмитро Марценишин
17 жовтня, 2025 п'ятниця
Forbes оприлюднив новий рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу. Хто лідирує
Автор Вадим Денисенко
18 жовтня, 2025 субота
Зустріч Трампа і Зеленського. Чи можливе закінчення війни?
Київ
+12.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 48.41
    Продаж 49.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
18 жовтня
16:41
Інтерв’ю
Французький режисер Бертран Норман: Українці показують справжню ціну миру
16:32
Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц
Мерц: візит до Вашингтону не був таким, на який сподівався Зеленський, й тому Україна потребуватиме ще більшої допомоги від Європи
16:12
президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Стармер запропонував створити план Трампа для України і Росії за аналогією з його планом для Ізраїлю та Сектора Гази, - Axios
16:02
OPINION
Відкинути очікування. Не буде остаточного миру
15:49
Оновлено
"Полісся" - "Шахтар", Микола Матвієнко ( з м'ячем)
"Кривбас"розбив "Рух" та очолив турнірну таблицю. Результати й розклад матчів 9-го туру УПЛ
15:25
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп вважає, що розставив капкан: Чаленко про зустріч у Будапешті
15:08
МВФ
МВФ вимагає від НБУ девальвувати гривню, - Bloomberg
14:37
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Відстрочку для батьків дітей з інвалідністю відтепер можна оформити у "Резерв+"
14:04
OPINION
Підстави для російських військових ультиматумів відсутні
13:58
Служба зовнішньої розвідки: РФ активно вербує "одноразових" шпигунів у країнах Європи
13:53
Ексклюзив
Грузія, біля будівлі парламенту
Революція в Грузії неможлива через недовіру суспільства до організаторів, - експерт-міжнародник Іналішвілі
13:22
Громадянин Латвії Александр Вабікс, що накинувся у Латвії на україномовну родину
"Допоки твоя дитина не отримала ушкодження!" У Швейцарії російськомовний вимагав від україномовної родини вийти з вагона потяга й поліз битися
13:03
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними дронами: у Запоріжжі є влучання по закладу освіти, в Полтаві горів склад продуктів
12:51
Огляд
світ, міжнародний огляд
Трамп передумав надавати Україні "томагавки" після розмови з Путіним, а Європа обіцяє посилити тиск на Росію, аби примусити її до миру. Акценти світових ЗМІ 18 жовтня
12:45
Ексклюзив
мобілізація
Освіта не може бути способом уникнути мобілізації, — заступник глави Міносвіти Трофименко
12:43
ЗАЕС
На Запорізькій АЕС розпочали ремонт ліній електропередачі після місячного відключення, - МАГАТЕ
12:41
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Не вірю, що російські військові готові до ширшого конфлікту з НАТО, - екскерівник ЦРУ Данненберг
12:31
Ексклюзив
вибори
Вибори в Україні можливі лише після завершення воєнного стану, - нардепка Савчук
12:10
OPINION
Зустріч Зеленського і Трампа: процес рухається, — це позитив
11:18
Ексклюзив
Путін намагається продати Трампу часткову капітуляцію України, як шлях до миру, - аналітик Умланд
11:10
Лауреат Нобелівської премії з фізики Чень Нін Ян
У віці 103 років помер китайський лауреат Нобелівської премії з фізики Чень Нін Ян
10:54
Російські військові
Понад 25 тисяч дезертирів: російські солдати масово втікають із Центрального військового округу
10:48
Ексклюзив
танк ЗСУ
Війна в Україні має ключове значення для відновлення системи стримування, яка може подарувати світові ще одне століття відносного миру, - екскерівник відділу ЦРУ Данненберг
10:00
OPINION
Для Трампа принципово, аби Путін в Будапешті сказав: "Я закінчую війну"
09:56
Ексклюзив
НАТО, Трамп
Відданість президента Трампа щодо безпеки Європи наразі стабільна, - генерал бундесверу у відставці Вольскі
09:43
Огляд
Карта бойових дій за 11-18 жовтня
Карта бойових дій за період 11-18 жовтня: весь фронт застиг в очікуванні нових наступів. Які ділянки критичні
09:23
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 136 зі 164 ворожих безпілотників
09:19
Ексклюзив
Микола Трофименко
Україна робить ставку на англійську мову, - заступник міністра освіти Трофименко
09:14
Зустріч між Трампом та Путіним у Будапешті: в Air Live розповіли, яким маршрутом літак президент РФ полетить до Угорщини
08:59
У Росії зарплати в'язнів перевищують доходи вчителів, — розвідка
08:16
Інтерв’ю
Микола Трофименко
"Наше завдання – створити ефективну мережу закладів освіти, а не утримувати будівлі, столи й стільці", – заступник міністра освіти Микола Трофименко
08:09
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 128 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
08:05
OPINION
Зустріч Трампа і Зеленського. Чи можливе закінчення війни?
08:00
Mango, Ісак Андіч
Сина засновника Mango Ісака Андіча підозрюють у вбивстві власного батька
07:55
Огляд
Не панікуй, спиши слова, будь Дон Кіхотом – 5 книг з корисними лайфхаками
07:45
Огляд
алкоголь
Алкогольна пенсія: близько 2,7 тис. алкозалежних поляків отримують спеціальну допомогу, натомість в Україні через п’янство можуть позбавити лікарняних
07:44
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила танк, дві бронемашини та 1150 військових
07:16
На фото: принц Ендрю
Британський принц Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського
06:18
Трамп і Зеленський
Гарантії безпеки, Tomahawk, територіальне питання: результати зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі
2025, п'ятниця
17 жовтня
23:00
Трамп і Зеленський
Зеленський і Трамп провели зустріч у Білому домі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV