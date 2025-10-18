ChatGPT запустить нову функцію "для дорослих"
Компанія OpenAI готується зробити черговий гучний крок — дозволити чат-боту ChatGPT вести еротичні або романтичні розмови з перевіреними дорослими користувачами
Про це оголосив генеральний директор компанії Сем Альтман, заявивши, що настав час надати користувачам більше свободи, передає Associated Press.
"Ми не є моральною поліцією світу. Ми дозволимо більше свободи для дорослих користувачів, водночас встановлюючи чіткі обмеження для підлітків", — сказав Альтман.
Це рішення стало несподіваним після трьох років суворої політики OpenAI щодо заборони будь-якого контенту для дорослих. Тепер компанія фактично відкриває двері для "еротики на основі штучного інтелекту", яка вже стала прибутковою нішею в індустрії.
Комерційний інтерес OpenAI
Експерти вважають, що за цим рішенням стоїть не лише зміна цінностей, а й прагнення до нових джерел прибутку. За оцінками ринку, вартість OpenAI перевищує 500 мільярдів доларів, однак компанія досі витрачає більше, ніж заробляє, продовжує AP.
"Вони не дуже багато заробляють на підписках, тому еротичний контент принесе їм швидкі гроші", — зазначила дослідниця Оксфордського університету Зілань Цянь, яка вивчає популярність чат-ботів для знайомств у США та Китаї.
Коли чекати оновлення
За словами Альтмана, оновлення може з’явитися вже у грудні 2025 року. Поки що компанія не розкрила деталей — як саме відбуватиметься перевірка віку користувачів і які формати спілкування будуть дозволені. Ймовірно, функція стане доступною лише для платних користувачів ChatGPT Plus.
- 27 серпня сім’я 16-річного Адама Рейна зі США подала до суду на компанію OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана, звинувативши ChatGPT, що їхній син вчинив самогубство 11 квітня цього року.
