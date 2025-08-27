Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Родина зі США подала до суду на OpenAI, заявивши, що ChatGPT сприяв самогубству їхнього сина

Родина зі США подала до суду на OpenAI, заявивши, що ChatGPT сприяв самогубству їхнього сина

Катерина Ганжа
27 серпня, 2025 середа
09:21
Технології OpenAI

Сім’я 16-річного Адама Рейна зі США подала до суду на компанію OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана, звинувативши ChatGPT у сприянні самогубству їхнього сина

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Як йдеться у позові, поданому батьками Адама Рейна до суду штату Сан-Франциско, 16-річний хлопець помер 11 квітня після того, як протягом кількох місяців обговорював із ChatGPT тему самогубства.

За словами батьків, чат-бот підтверджував суїцидальні думки Рейна, надавав детальну інформацію про летальні методи самоушкодження та інструктував його, як непомітно взяти алкоголь із шафи з напоями і приховати докази невдалої спроби самогубства. У позові зазначається, що ChatGPT навіть запропонував скласти передсмертну записку.

У позові батьки просять визнати OpenAI відповідальною за смерть їхнього сина та порушення законів про безпеку продукції, а також стягнути грошове відшкодування.

Представник OpenAI заявив, що компанія засмучена смертю Рейна і що в ChatGPT передбачені механізми захисту, зокрема переадресація користувачів до кризових "гарячих ліній".

"Хоча ці механізми найкраще працюють у типових, коротких розмовах, з часом ми з’ясували, що під час тривалих взаємодій їхня надійність може знижуватися, оскільки частина навчання моделі щодо безпеки може втрачати ефективність", - сказав речник, додавши, що OpenAI постійно працюватиме над удосконаленням систем захисту.

У блозі OpenAI повідомила, що планує запровадити батьківський контроль і досліджує способи з’єднання користувачів у кризі з реальними ресурсами, зокрема шляхом потенційного створення мережі ліцензованих фахівців, які могли б надавати допомогу безпосередньо через ChatGPT.

  • У Норвегії чоловік подав до суду на компанію OpenAI, розробника чат-бота ChatGPT, після того як той неправдиво стверджував, що він убив своїх двох дітей.
