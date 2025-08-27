Родина зі США подала до суду на OpenAI, заявивши, що ChatGPT сприяв самогубству їхнього сина

Про це повідомляє Reuters.

Як йдеться у позові, поданому батьками Адама Рейна до суду штату Сан-Франциско, 16-річний хлопець помер 11 квітня після того, як протягом кількох місяців обговорював із ChatGPT тему самогубства.

За словами батьків, чат-бот підтверджував суїцидальні думки Рейна, надавав детальну інформацію про летальні методи самоушкодження та інструктував його, як непомітно взяти алкоголь із шафи з напоями і приховати докази невдалої спроби самогубства. У позові зазначається, що ChatGPT навіть запропонував скласти передсмертну записку.

У позові батьки просять визнати OpenAI відповідальною за смерть їхнього сина та порушення законів про безпеку продукції, а також стягнути грошове відшкодування.

Представник OpenAI заявив, що компанія засмучена смертю Рейна і що в ChatGPT передбачені механізми захисту, зокрема переадресація користувачів до кризових "гарячих ліній".

"Хоча ці механізми найкраще працюють у типових, коротких розмовах, з часом ми з’ясували, що під час тривалих взаємодій їхня надійність може знижуватися, оскільки частина навчання моделі щодо безпеки може втрачати ефективність", - сказав речник, додавши, що OpenAI постійно працюватиме над удосконаленням систем захисту.

У блозі OpenAI повідомила, що планує запровадити батьківський контроль і досліджує способи з’єднання користувачів у кризі з реальними ресурсами, зокрема шляхом потенційного створення мережі ліцензованих фахівців, які могли б надавати допомогу безпосередньо через ChatGPT.