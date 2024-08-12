Держспецзв'язку попереджає про масову розсилку шкідливого програмного забезпечення від імені СБУ

Про це інформує Telegram-канал Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

У своїх листах зловмисники пропонують завантажити файл "Документи.zip", який насправді приховує шкідливу програму ANONVNC, яка надає несанкціонований та прихований доступ до комп’ютера жертви, даючи змогу отримати контроль над системою.

Наразі CERT-UA виявила вже понад 100 заражених комп’ютерів, серед яких пристрої державних органів та органів місцевого самоврядування. Експерти вжили невідкладних заходів для зменшення ризику подальшого поширення кіберзагрози.

"Закликаємо бути особливо уважними та невідкладно звертатися до CERT-UA у разі виявлення підозрілої активності", - наголосили у Держспецзв'язку.