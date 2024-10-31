Для підтримки стартапів: міжнародна організація Endeavor відкриє офіс в Україні
Міжнародна організація для підтримки підприємців Endeavor відкриє в Україні офіс. Це дасть стартапам доступ до глобальної мережі інвесторів, менторів та партнерів для масштабування бізнесу
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Федоров зазначив, що організація допомагає перспективним стартапам ставати "єдинорогами", компаніями вартістю $1 млрд. Зокрема, до Еndeavor входять Glovo, Amazon та LinkedIn.
Керуватимуть Endeavor Ukraine представники компаній, які вже вийшли на світовий ринок: Олександр Косован (MacPaw), Дмитро Швець (Reface), Наталія Анон (Svitla Systems), Віталій Лаптенок (кофаундер Genesis, GP F1V) та інші.
"Відкриття Endeavour Ukraine - це потужний сигнал для розвитку екосистеми українських стартапів", - додав Михайло Федоров.
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