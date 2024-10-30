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Sandbox для стартапів: уряд обіцяє підтримку для продуктів з використанням ШІ та блокчейну

Олена Будько
30 жовтня, 2024 середа
06:16
Технології штучний інтелект

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск Sandbox – інструмента, який, як обіцяють в уряді, дасть змогу компаніям пілотувати й розвивати високотехнологічні продукти під наглядом держави

Зміст

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Sandbox створюють для компаній, які запускають високотехнологічні продукти, сферами застосування яких можуть цифрова економіка, публічні послуги, охорона здоров’я, біотехнології, агросектор, освіта й наука, оборона тощо. При цьому такі продукти мають використовувати технологію штучного інтелекту чи блокчейн.

Українські стартапи зможуть отримати повний аудит, а також індивідуальні консультації й рекомендації щодо створення й розвитку продуктів в умовах невизначеного законодавства, – запевняють в уряді.

"Україна повинна стати потужним ІТ-хабом, поступово наближаємо цю мету. Уряд ухвалив постанову про запуск Sandbox – проєкту, де українські стартапи зможуть пілотувати й розвивати високотехнологічні продукти за підтримки держави. Передбачається, що Sandbox надаватиме різнобічну підтримку компаніям, які розробляють інноваційні продукти із ШІ та блокчейн. Такий підхід уже успішно працює в Сингапурі, Японії, Іспанії, Великобританії та інших країнах", – написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Як це працюватиме:

  • компанія має подати заявку на участь через вебпортал Фонду розвитку інновацій, надаючи дані про себе
  • заявку опрацьовує адміністратор
  • якщо компанія відповідає встановленим вимогам, заявник матиме змогу додати опис про сам продукт
  • експерти готують план дослідження продукту й погоджують його з компанією
  • після цього розпочинається процес роботи різних фахівців із цим продуктом

Програма Sandbox діятиме протягом двох років, до кінця 2026-го, проте в майбутньому,  якщо вона покаже свою ефективність, може стати постійним інструментом підтримки інновацій в Україні.

  • Компанія OpenAI планує випустити нову потужну модель штучного інтелекту під назвою Orion до грудня 2024 року
Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
Кабмін
штучний інтелект
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