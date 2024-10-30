Sandbox для стартапів: уряд обіцяє підтримку для продуктів з використанням ШІ та блокчейну

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Sandbox створюють для компаній, які запускають високотехнологічні продукти, сферами застосування яких можуть цифрова економіка, публічні послуги, охорона здоров’я, біотехнології, агросектор, освіта й наука, оборона тощо. При цьому такі продукти мають використовувати технологію штучного інтелекту чи блокчейн.

Українські стартапи зможуть отримати повний аудит, а також індивідуальні консультації й рекомендації щодо створення й розвитку продуктів в умовах невизначеного законодавства, – запевняють в уряді.

"Україна повинна стати потужним ІТ-хабом, поступово наближаємо цю мету. Уряд ухвалив постанову про запуск Sandbox – проєкту, де українські стартапи зможуть пілотувати й розвивати високотехнологічні продукти за підтримки держави. Передбачається, що Sandbox надаватиме різнобічну підтримку компаніям, які розробляють інноваційні продукти із ШІ та блокчейн. Такий підхід уже успішно працює в Сингапурі, Японії, Іспанії, Великобританії та інших країнах", – написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Як це працюватиме:

компанія має подати заявку на участь через вебпортал Фонду розвитку інновацій, надаючи дані про себе

заявку опрацьовує адміністратор

якщо компанія відповідає встановленим вимогам, заявник матиме змогу додати опис про сам продукт

експерти готують план дослідження продукту й погоджують його з компанією

після цього розпочинається процес роботи різних фахівців із цим продуктом

Програма Sandbox діятиме протягом двох років, до кінця 2026-го, проте в майбутньому, якщо вона покаже свою ефективність, може стати постійним інструментом підтримки інновацій в Україні.