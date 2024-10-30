Sandbox для стартапів: уряд обіцяє підтримку для продуктів з використанням ШІ та блокчейну
Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск Sandbox – інструмента, який, як обіцяють в уряді, дасть змогу компаніям пілотувати й розвивати високотехнологічні продукти під наглядом держави
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.
Sandbox створюють для компаній, які запускають високотехнологічні продукти, сферами застосування яких можуть цифрова економіка, публічні послуги, охорона здоров’я, біотехнології, агросектор, освіта й наука, оборона тощо. При цьому такі продукти мають використовувати технологію штучного інтелекту чи блокчейн.
Українські стартапи зможуть отримати повний аудит, а також індивідуальні консультації й рекомендації щодо створення й розвитку продуктів в умовах невизначеного законодавства, – запевняють в уряді.
"Україна повинна стати потужним ІТ-хабом, поступово наближаємо цю мету. Уряд ухвалив постанову про запуск Sandbox – проєкту, де українські стартапи зможуть пілотувати й розвивати високотехнологічні продукти за підтримки держави. Передбачається, що Sandbox надаватиме різнобічну підтримку компаніям, які розробляють інноваційні продукти із ШІ та блокчейн. Такий підхід уже успішно працює в Сингапурі, Японії, Іспанії, Великобританії та інших країнах", – написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
Як це працюватиме:
- компанія має подати заявку на участь через вебпортал Фонду розвитку інновацій, надаючи дані про себе
- заявку опрацьовує адміністратор
- якщо компанія відповідає встановленим вимогам, заявник матиме змогу додати опис про сам продукт
- експерти готують план дослідження продукту й погоджують його з компанією
- після цього розпочинається процес роботи різних фахівців із цим продуктом
Програма Sandbox діятиме протягом двох років, до кінця 2026-го, проте в майбутньому, якщо вона покаже свою ефективність, може стати постійним інструментом підтримки інновацій в Україні.
- Компанія OpenAI планує випустити нову потужну модель штучного інтелекту під назвою Orion до грудня 2024 року
- Актуальне
- Важливе