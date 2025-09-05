ЄС оштрафував Google на €2,95 млрд через порушення правил конкуренції на ринку реклами

Про це йдеться на сайті ЄК.

За результатами розслідування Єврокомісії, Google забезпечував перевагу власним послугам з онлайн-реклами "на шкоду конкурентам, що надають рекламні технології, рекламодавцям та онлайн-видавцям". Європейський орган також стверджує, що компанія таким чином зловживала з 2014 року.

Так, Єврокомісія запровадила проти Google штраф сумою €2,95 млрд, а також зобовʼязала його припинити антиконкурентні дії. Відтепер компанія має 60 днів для того, аби поінформувати ЄК, яким чином вона виконуватиме це.