Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Технології ЄС оштрафував Google на €2,95 млрд через порушення правил конкуренції на ринку реклами

ЄС оштрафував Google на €2,95 млрд через порушення правил конкуренції на ринку реклами

Дар'я Куркіна
5 вересня, 2025 п'ятниця
22:09
Технології Єврокомісія

Європейська комісія оштрафувала компанію Google на €2,95 млрд через порушення правил стосовно створення конкуренції в індустрії рекламних технологій

Зміст

Про це йдеться на сайті ЄК.

За результатами розслідування Єврокомісії, Google забезпечував перевагу власним послугам з онлайн-реклами "на шкоду конкурентам, що надають рекламні технології, рекламодавцям та онлайн-видавцям". Європейський орган також стверджує, що компанія таким чином зловживала з 2014 року.

Так, Єврокомісія запровадила проти Google штраф сумою €2,95 млрд, а також зобовʼязала його припинити антиконкурентні дії. Відтепер компанія має 60 днів для того, аби поінформувати ЄК, яким чином вона виконуватиме це.

  • У квітні цього року компанію Apple оштрафували на 500 мільйонів євро, а Meta – на 200 мільйонів євро. Це санкції, які Євросоюз запровадив відповідно до нового закону, що спрямований на обмеження впливу великих технологічних компаній.
2025, п'ятниця
5 вересня
23:07
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 5 вересня: напрямки руху
22:49
Білорусь
"Недемократична й недружня країна": поляків закликали швидко покинути Білорусь
22:47
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 122 бої, 38 з них - на Покровському напрямку
21:58
Аналітика
Пентагон
Історичне перейменування Пентагону: чому для Трампа "війна" звучить краще за "оборону". Пояснюємо
21:49
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
"Бачу навченого та підготовленого виконавця": Наливайченко про підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
21:49
Бельгія
"Це підірве довіру як до центру фінпослуг": Бельгія відмовилася передавати заморожені активи РФ в інтересах України
21:47
Ексклюзив
Російський диктатор Володимир Путін
Хибно вважати, що Путін завжди виконує свої ультиматуми, - експосол США у РФ Макфол
21:11
Дмитро Медведєв
"Витягують з різних місць і пред'являють": Медведєв вимагає, аби Коаліція охочих консультувалася з РФ щодо гарантій безпеки для України
21:10
Ексклюзив
"Служба - не рабство": у Києві відбувся мітинг проти утиску військовослужбовців
20:17
Кір Стармер
Віцепремʼєрка Британії Рейнер подала у відставку через несплату податків, в уряді Стармера відбулися перестановки
20:03
OPINION
Захист пам’яті, мови та культурної спадщини нарешті стали складовою національної безпеки
19:49
Петер Сіярто
Знищить наших фермерів, ринок праці та безпеку: Сіярто пояснив, чому Угорщина проти вступу України в ЄС
19:38
Ексклюзив
Карта Покровськ_вересень 05.09.25
Ефективність бойових дій поблизу Добропілля вплине на характер подальших дій навколо Покровська, - Згурець
19:14
на фото Володимир Зеленський
"Просто терпіти в темряві ніхто не буде": Зеленський пообіцяв, що Україна відповідатиме на удари РФ по енергооб'єктах
19:03
Оновлено
Володимир Зеленський і Роберт Фіцо
Зеленський та Фіцо зустрілися в Ужгороді: прем'єр Словаччини назвав погляди Братислави та Києва на питання енергетики "діаметрально протилежними"
18:49
ЗСУ
"Змушені були переховуватись більше трьох років": "Янголи" евакуювали чотирьох українських воїнів з окупованої території
18:30
Фрідріх Мерц
Європа не може чинити достатній тиск на Путіна, аби зупинити війну, - Мерц
18:21
Ексклюзив
Китай прапор
Не треба переоцінювати ситуацію зі збройним потенціалом у Китаї, - Безсмертний
18:06
Огляд
Північний потік газ
Європа збирається повністю відмовитись від російських енергоресурсів: які країни ЄС досі витрачають на нього сотні мільйонів євро
18:02
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Червоні доріжки точно не змусять Путіна серйозно ставитись до переговорів, - експосол США у РФ Макфол
18:00
OPINION
Вісь зла, полюбиш і козла
17:51
За допомогою OSINT-методів підтвердили перебування у полоні РФ 2577 військовослужбовців, - МВС
17:50
Фейк
"Діти тримають таблички з назвами класів "1-А Азов" та "1-Б Байрактар": ЦПД попередив про фейкові ШІ-фото, які поширює РФ
17:36
Пентагон
Трамп перейменує міністерство оборони США на міністерство війни, - Білий дім
17:35
Терористи РФ, російська армія, окупант
Росіяни обстріляли з артилерії Херсон, загинула жінка
17:25
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп перегляне ракетний договір 1987 року, щоб продавати важкі ударні БПЛА за кордон, - Reuters
17:09
Іран, нафта
Росія має близько 13,2 млрд тонн підтверджених запасів нафти: цього вистачить на 25 років, - Служба зовнішньої розвідки
16:58
Dakh Daughters вирушить у всеукраїнський тур, присвячений презентації альбому Pandora’s Box
16:40
OPINION
Мирний договір з Росією не буде укладений ніколи
16:39
Георгій Тихий
У МЗС України заявили, що Росія продовжує відмовлятися від зустрічі
16:20
Василь Малюк
Росіяни після спецоперації "Павутина" перемістили вцілілі літаки в Амурську область, - Малюк
16:03
OPINION
Пастка доброго життя під час війни затягує. Але це небезпечно
16:01
Антоніу Кошта
Європейська команда прямує до Вашингтона, де зі США працюватиме над санкціями проти РФ, - Кошта
15:46
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников сказав, за якої умови можна завершити російсько-українську війну
15:40
"Ми повинні вирішувати, що нам вигідніше": в Індії заявили, що продовжуватимуть купляти нафту РФ попри мита Трампа
15:34
PR
Домашній тест не замінить лабораторну діагностику COVID-19: роз’яснення від мережі CSD LAB
15:13
Георгій Тихий
"Наглості немає меж": речник МЗС України назвав абсурдом гарантії безпеки для Росії
15:12
газогін "Сила Сибіру"
Будівництво "Сили Сибіру - 2" оцінюється у $25 млрд, Пекін відмовився інвестувати, - розвідка
14:46
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Через небезпеку знищення: РФ менше використовує важку техніку, а більше дрони та РЕБ, - речник Нацгвардії
14:32
США Україна
Скільки американських підприємств зареєстрували в Україні від початку війни та яка країна випередила США та Польщу за відкриттям бізнесу
Більше новин
