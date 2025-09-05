ЄС оштрафував Google на €2,95 млрд через порушення правил конкуренції на ринку реклами
Європейська комісія оштрафувала компанію Google на €2,95 млрд через порушення правил стосовно створення конкуренції в індустрії рекламних технологій
Про це йдеться на сайті ЄК.
За результатами розслідування Єврокомісії, Google забезпечував перевагу власним послугам з онлайн-реклами "на шкоду конкурентам, що надають рекламні технології, рекламодавцям та онлайн-видавцям". Європейський орган також стверджує, що компанія таким чином зловживала з 2014 року.
Так, Єврокомісія запровадила проти Google штраф сумою €2,95 млрд, а також зобовʼязала його припинити антиконкурентні дії. Відтепер компанія має 60 днів для того, аби поінформувати ЄК, яким чином вона виконуватиме це.
- У квітні цього року компанію Apple оштрафували на 500 мільйонів євро, а Meta – на 200 мільйонів євро. Це санкції, які Євросоюз запровадив відповідно до нового закону, що спрямований на обмеження впливу великих технологічних компаній.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.51
- EUR Купівля 47.95Продаж 48.59
- Актуальне
- Важливе