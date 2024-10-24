ЄС оштрафував LinkedIn на €310 млн за незаконну обробку персональних даних
За результатами розслідування Комісія із захисту даних Ірландії оштрафувала платформу LinkedIn на 310 мільйонів євро за незаконну обробку персональних даних
Про це інформує Комісія із захисту даних Ірландії.
Вказано, що Комісія, як головний наглядовий орган, розпочала розслідування після скарги Французького органу захисту даних. Розслідування стосувалося обробки LinkedIn персональних даних з метою поведінкового аналізу та таргетованої реклами користувачів, які створили профілі у LinkedIn.
Після розслідування з'ясувалось, що компанія не інформувала належним чином користувачів щодо використання їхніх даних.
"Законність обробки є фундаментальним аспектом законодавства про захист даних, а обробка персональних даних без відповідної правової основи є явним і серйозним порушенням основоположного права суб'єкта даних на захист даних", - наголосили в Комісії.
- Раніше регулятор Євросоюзу з питань конфіденційності оштрафував компанію Meta на €91 млн за неналежне зберігання паролів деяких користувачів - без шифрування або захисту.
- Актуальне
- Важливе