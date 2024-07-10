ЄС продовжив безоплатний роумінг для українців ще на рік
Угоду між 22 європейськими та сімома українськими телекомунікаційними операторами щодо безоплатного роумінгу продовжено ще на 12 місяців
Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.
"Комісія вітає п’яте продовження ще на дванадцять місяців добровільної угоди між 22 європейськими та сімома українськими телекомунікаційними операторами, яка має на меті забезпечити біженцям з України можливість залишатися на зв’язку", - йдеться у повідомленні.
Єврокомісія закликала всіх операторів приєднатися до угоди.
"Ми докладаємо постійних зусиль, щоб сприяти доступному мобільному зв’язку для людей, які втекли від війни, і заохочуємо інших операторів зв’язку приєднатися. Це п’яте продовження угоди, за сприяння Комісії, є ще одним прикладом європейської солідарності та демонстрації швидкої та ефективної співпраці у часи крайньої потреби. Ми з нетерпінням чекаємо можливості вітати Україну в зоні роумінгу ЄС з часом", - прокоментував Тьєррі Бретон, комісар з питань внутрішнього ринку.
- У квітні 2022 року оператори мобільного зв’язку з країн ЄС та України підписали спільну заяву, якою засвідчують наміри співпрацювати задля забезпечення доступного або й безплатного роумінгу між Євросоюзом та Україною. Планувалося, що єдиний роумінговий простір з ЄС дасть можливість здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат та дозволить українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами.
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