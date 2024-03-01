Esports Charts назвав найпопулярнішу кібердисципліну в Україні

Про це повідомляє Esports Charts у дослідженні про найпопулярніші кібердисципліни у Східній Європі.

Автори взяли за основу кількість переглядів кіберспортивних трансляцій рідною мовою країни. Проте визнають, що в деяких випадках цей метод не працює: наприклад, Twitch рахує статистику португальською та бразильській португальській мові разом.

Вторинним методом був підрахунок загальної кількості кіберспортивних турнірів у країні з тієї чи іншої дисципліни.

Фото: escharts.com

Найпопулярніша кібердисципліна в Україні

Найпопулярнішою дисципліною в Україні став Counter-Strike, якщо враховувати кількість переглядів трансляцій українською мовою.

Водночас найбільше змагань проводилося з Dota 2 (74 з урахуванням онлайн та офлайн).

Фото: escharts.com