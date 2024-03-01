Esports Charts назвав найпопулярнішу кібердисципліну в Україні
У 2023 році Counter-Strike стала найпопулярнішою кібердисципліною в Україні
Про це повідомляє Esports Charts у дослідженні про найпопулярніші кібердисципліни у Східній Європі.
Автори взяли за основу кількість переглядів кіберспортивних трансляцій рідною мовою країни. Проте визнають, що в деяких випадках цей метод не працює: наприклад, Twitch рахує статистику португальською та бразильській португальській мові разом.
Вторинним методом був підрахунок загальної кількості кіберспортивних турнірів у країні з тієї чи іншої дисципліни.
Фото: escharts.com
Найпопулярніша кібердисципліна в Україні
Найпопулярнішою дисципліною в Україні став Counter-Strike, якщо враховувати кількість переглядів трансляцій українською мовою.
Водночас найбільше змагань проводилося з Dota 2 (74 з урахуванням онлайн та офлайн).
Фото: escharts.com
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