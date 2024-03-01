Facebook припинить платити інформвиданням і закриє свій розділ новин
Meta, материнська компанія Facebook, заявила, що з наступного місяця припинить угоди з американськими та австралійськими видавцями та видалить вкладку новин, додавши, що люди приходять у соцмережу не за новинами чи політичним контентом
Про це повідомляє The Telegraph.
Компанія зазначила, що люди, як і раніше, зможуть читати новини на Facebook, які публікують їхні друзі та акаунти, на які вони підписані, в тому числі й акаунти новинних видавництв.
Ця заява викликала бурхливу реакцію уряду Австралії.
"Ми знаємо, що вкрай важливо, щоб ЗМІ могли функціонувати належним чином і отримували належне фінансування. Журналістика важлива, і ідея про те, що дослідження і робота, виконана іншими, може бути безкоштовною, просто неспроможна", - заявив австралійський прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе.
За словами представників австралійського уряду, вони шукають рекомендації щодо подальших кроків, які можна було б зробити відповідно до Кодексу угод зі ЗМІ, який регулює відносини між новинними та інтернет-компаніями та призвів до укладання десятків угод між компаніями.
"Як компанія, ми повинні зосередити наш час і ресурси на тому, що люди кажуть нам, що хочуть бачити більше на платформі, в тому числі на коротких відео, - зазначили у Meta. - Минулого року кількість користувачів Facebook News в Австралії та США скоротилася більш ніж на 80 відсотків. Ми знаємо, що люди приходять на Facebook не заради новин і політичного контенту - вони приходять, щоб спілкуватися з людьми й відкривати для себе нові можливості, пристрасті та інтереси".
У виданні пояснили, що причиною такого рішення стало те, що в останні роки компанія неухильно знижувала важливість новин і натомість просувала інші типи контенту, такі як короткі відео у стилі TikTok.
- На початку лютого компанія Meta оголосила, у соцмережах Facebook, Instagram та Treads, якими вона володіє, позначатимуться світлини, що були створені за допомогою штучного інтелекту/
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