Facebook припинить платити інформвиданням і закриє свій розділ новин

Про це повідомляє The Telegraph.

Компанія зазначила, що люди, як і раніше, зможуть читати новини на Facebook, які публікують їхні друзі та акаунти, на які вони підписані, в тому числі й акаунти новинних видавництв.

Ця заява викликала бурхливу реакцію уряду Австралії.

"Ми знаємо, що вкрай важливо, щоб ЗМІ могли функціонувати належним чином і отримували належне фінансування. Журналістика важлива, і ідея про те, що дослідження і робота, виконана іншими, може бути безкоштовною, просто неспроможна", - заявив австралійський прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе.

За словами представників австралійського уряду, вони шукають рекомендації щодо подальших кроків, які можна було б зробити відповідно до Кодексу угод зі ЗМІ, який регулює відносини між новинними та інтернет-компаніями та призвів до укладання десятків угод між компаніями.

"Як компанія, ми повинні зосередити наш час і ресурси на тому, що люди кажуть нам, що хочуть бачити більше на платформі, в тому числі на коротких відео, - зазначили у Meta. - Минулого року кількість користувачів Facebook News в Австралії та США скоротилася більш ніж на 80 відсотків. Ми знаємо, що люди приходять на Facebook не заради новин і політичного контенту - вони приходять, щоб спілкуватися з людьми й відкривати для себе нові можливості, пристрасті та інтереси".

У виданні пояснили, що причиною такого рішення стало те, що в останні роки компанія неухильно знижувала важливість новин і натомість просувала інші типи контенту, такі як короткі відео у стилі TikTok.