Google видалить записи з особистими даними користувачів через звинувачення в незаконному стеженні
Компанія Google погодилася видалити мільярди записів з особистими даними понад 136 мільйонів користувачів у США, які виходили в Інтернет через браузер Chrome, в рамках врегулювання судового позову щодо незаконного стеження
Про це повідомляє Associated Press.
Згідно з мировою угодою, Google зобов'язується видалити мільярди особистих даних користувачів, що зберігаються в центрах обробки даних, покращити інформацію про конфіденційність опції "Інкогніто" в Chrome та впровадити інші заходи контролю над збором особистих даних.
Однак, користувачі, які подали колективний позов, не отримають жодних відшкодувань чи інших виплат в рамках мирової угоди з компанією Google.
"Ми раді врегулювати цей позов, який ми завжди вважали безпідставним", - заявили в Google.
За словами представників компанії, від неї вимагають лише "видалити старі персональні технічні дані, які ніколи не були пов'язані з особою і ніколи не використовувалися для будь-якої форми персоналізації".
У судових документах адвокати, які представляли інтереси користувачів Chrome, описали врегулювання як велику перемогу на захист особистої приватності в епоху постійно зростаючого цифрового спостереження.
За підрахунками юристів, сума врегулювання становитиме від 4,75 до 7,8 мільярда доларів, спираючись на потенційні продажі реклами, які особиста інформація, зібрана через Chrome, могла б принести в минулому і в майбутньому без нових обмежень.
- 27 березня стало відомо, що мобільний застосунок Mir Pay російської платіжної системи "Мир" зник з магазину програм для пристроїв на операційній системі Android Google Play.
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