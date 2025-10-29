Кабмін запускає цифрову екосистему для безробітних "Обрій"

Про це інформує прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, через платформу у Дії можна буде "зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях та отримати грант до 15 тис. грн на перекваліфікацію".

Система "автоматично визначатиме, хто втратив роботу, і підбиратиме вакансії за навичками, досвідом і локацією (AI-matching)", — додала Свириденко. Аналітика в реальному часі допоможе державі та бізнесу "прогнозувати потреби у навичках на ринку праці".

До "Обрію" підключаються всі ключові державні інституції, а адміністратором платформи стане Державна служба зайнятості.

"Це новий ефективний інструмент підтримки громадян та розвитку кадрового потенціалу України", — підкреслила прем’єрка.