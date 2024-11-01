Хакери атакували телеканали РФ і закликали окупантів здаватися в полон
Невідомі хакери здійснили атаку на російські телеканали та показали в етері відеоролики про війну в Україні
Про це пише проєкт "Хочу жити".
Там розповіли, що кіберфахівцям вдалося отримати контроль над мовленням кількох телеканалів. Зокрема, у результаті атаки хакери змогли отримати доступ до мовлення телекомпанії "Первоуральск ТВ".
"Російські глядачі змушені були відірватися від споживання кремлівської пропаганди, а натомість дивилися відео, що об'єктивно змальовує реалії війни в Україні. На показаному ролику, зокрема, було продемонстровано нарізку кадрів загибелі російських окупантів завдяки влучанню FPV-дронів, а також внаслідок самогубств на полі бою", - йдеться у повідомленні.
В іншому відео російських окупантів закликали здаватися в полон за допомогою урядової української програми "Хочу жити". Відео транслювалось в етері щонайменше 40 хвилин.
- До Дня підрозділів спецпризначення збройних сил РФ, що святкують в Росії 24 жовтня, українські хакери вразили сайти 13 ворожих компаній.
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