Хакери атакували телеканали РФ і закликали окупантів здаватися в полон

Про це пише проєкт "Хочу жити".

Там розповіли, що кіберфахівцям вдалося отримати контроль над мовленням кількох телеканалів. Зокрема, у результаті атаки хакери змогли отримати доступ до мовлення телекомпанії "Первоуральск ТВ".

"Російські глядачі змушені були відірватися від споживання кремлівської пропаганди, а натомість дивилися відео, що об'єктивно змальовує реалії війни в Україні. На показаному ролику, зокрема, було продемонстровано нарізку кадрів загибелі російських окупантів завдяки влучанню FPV-дронів, а також внаслідок самогубств на полі бою", - йдеться у повідомленні.

В іншому відео російських окупантів закликали здаватися в полон за допомогою урядової української програми "Хочу жити". Відео транслювалось в етері щонайменше 40 хвилин.

Хакеры взломали российские телеканалы и показали в эфире «незаконные» ролики о войне в Украине



Неизвестные хакеры получили доступ к вещанию российских телекомпаний и выпустили в эфир видеоролики, которые демонстрируют правду о войне в Украине. pic.twitter.com/Ipm7qHdHPL — Проект «Хочу жить» (@hochuzhit_com) November 1, 2024