Китай вперше запустив супутник нової серії високоорбітального інтернету

Про це повідомляє Xinhua.

На навколоземну орбіту космічний апарат вивела ракета-носій Long March-3B, що стартувала з космодрому Січан у південно-західній провінції Сичуань.

Новий інтернерт-супутник створений у рамках розширення космічної інфраструктури Китаю та призначений для забезпечення зв’язку на великих відстанях і підвищення якості телекомунікаційних послуг у регіоні. Він використовуватиметься для забезпечення покриття всього Китаю та ключових районів уздовж глобальної ініціативи Пекіна "Один пояс, один шлях".

Зазначається, що супутник буде відігравати ключову роль у розвитку мереж 5G, а також у підтримці різних космічних дослідницьких місій.

Також ця місія стала 510-м польотом рідкопаливних триступеневих ракет-носіїв серії Long March, здатних вивести на навколоземну орбіту до 1 тонни корисного вантажу.