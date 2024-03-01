Китай вперше запустив супутник нової серії високоорбітального інтернету
Ввечері 29 лютого Китай запустив у космос свій перший супутник нової серії високоорбітального інтернету
Про це повідомляє Xinhua.
На навколоземну орбіту космічний апарат вивела ракета-носій Long March-3B, що стартувала з космодрому Січан у південно-західній провінції Сичуань.
Новий інтернерт-супутник створений у рамках розширення космічної інфраструктури Китаю та призначений для забезпечення зв’язку на великих відстанях і підвищення якості телекомунікаційних послуг у регіоні. Він використовуватиметься для забезпечення покриття всього Китаю та ключових районів уздовж глобальної ініціативи Пекіна "Один пояс, один шлях".
Зазначається, що супутник буде відігравати ключову роль у розвитку мереж 5G, а також у підтримці різних космічних дослідницьких місій.
Також ця місія стала 510-м польотом рідкопаливних триступеневих ракет-носіїв серії Long March, здатних вивести на навколоземну орбіту до 1 тонни корисного вантажу.
- У п'ятницю, 12 січня, у Японії відбувся успішний запуск ракети з урядовим супутником для збору розвідувальної інформації, що має на меті спостереження за переміщенням військових об'єктів у Північній Кореї та покращення реагування на стихійні лиха.
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