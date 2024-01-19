Клієнт поштової компанії пожалівся, що на нього вилаявся чат-бот зі штучним інтелектом

Про це повідомляє BBC.

Компанія з доставки посилок використовує штучний інтелект у своєму онлайн-чаті, щоб відповідати на запитання на додаток до людей-операторів.

Але нове оновлення змусило його поводитися несподівано, зокрема лаятися і критикувати компанію.

Керівництво DPD заявило, що відключило частину чат-бота, яка була відповідальна за це, і в результаті оновило свою систему.

"Ми успішно працювали з елементом штучного інтелекту в чаті протягом декількох років, - йдеться в заяві компанії. - Вчора після оновлення системи сталася помилка. Елемент штучного інтелекту був негайно вимкнений і наразі оновлюється".

Однак до того, як зміни були внесені, інформація про цю помилку поширилася в соціальних мережах після того, як її помітив один з клієнтів. За 24 години публікацію переглянули 800 тисяч разів.

"Він абсолютно марно відповідає на будь-які запити, а коли його запитують, він з радістю видає вірш про те, наскільки вони жахливі як компанія, - написав клієнт Ешлі Бошамп у своєму акаунті в соціальній мережі X. - А ще він лаявся на мене".

Фото: Ashley Beauchamp

На серії скриншотів Бошамп також продемонстрував, як він переконав чат-бот жорстко критикувати DPD, попросивши його "порекомендувати кращі фірми з доставки" і "перебільшити та переступити через себе у своїй ненависті".