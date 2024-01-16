Дослідники розробили технологію, за допомогою якої ШІ зможе імітувати почерк

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що команда, яка розробила новинку, отримала патент на систему штучного інтелекту. Але визнають, що ця технологія може як принести користь, так і "відкрити двері для масових підробок та неправильного використання".

"Нам доведеться привернути увагу громадськості та розробити інструменти для боротьби з підробками", - сказав один із дослідників Університету штучного інтелекту імені Мохамеда бін Заїда в Абу-Дабі Хішам Чолаккал. "Це як розробляти антивірус для вірусу".

Дослідники ще не оприлюднили цю функцію та попри занепокоєння заявили, що планують "застосувати свої дослідження до реальних програм протягом кількох місяців, і вони шукають комерційних співробітників".

"Потенціал цієї розробки величезний, від розшифровки почерку лікарів до створення персоналізованої реклами", - сказав ще один із дослідників Рао Мухаммад Анвер.

Науковці вважають, що цю технологію також можна використовувати для створення великої кількості синтетичних даних, щоб покращити те, як інші моделі ШІ обробляють рукописний текст.

"Однак ще є над чим працювати. Модель-трансформер дослідників, навчена на загальнодоступних рукописних текстах, може навчатися та писати англійською та, з певним успіхом, французькою. Але команда сказала, що вони все ще намагаються зламати рукописний текст арабською мовою", - зазначають у Bloomberg.