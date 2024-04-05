Компанія Apple скоротила понад 600 співробітників. Причина
Американська компанія Apple ухвалила рішення про скорочення понад 600 співробітників внаслідок припинення проєктів з виробництва дисплеїв для автомобілів і смартгодинників
Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані Департаменту зайнятості Каліфорнії.
Вказано, що наприкінці лютого компанія почала згортати проєкти з виробництва дисплеїв для авто і смартгодинників, які мали допомогти компанії вийти на нові ринки та просунути технології Apple. Програму з виробництва дисплеїв скасували через інженерні, фінансові проблеми та негаразди з постачанням. Крім того, керівництво компанії вважало цей напрям надто витратним.
Частину співробітників перевели в інші команди, наприклад, для роботи над штучним інтелектом або персональною робототехнікою. Apple відмовилася коментувати кількість працівників, яких торкнулося скорочення, втім, за даними видання, йдеться щонайменше про 600 людей.
- Раніше компанія Apple обігнала Samsung як найбільший у світі виробник телефонів. На Apple припало більше п’ятої частини телефонів, відвантажених минулого року. Натомість Samsung займає 19,4% частки ринку, слідом за нею йдуть китайські виробники телефонів Xiaomi, OPPO і Transsion.
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