Компанія Apple скоротила понад 600 співробітників. Причина

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані Департаменту зайнятості Каліфорнії.

Вказано, що наприкінці лютого компанія почала згортати проєкти з виробництва дисплеїв для авто і смартгодинників, які мали допомогти компанії вийти на нові ринки та просунути технології Apple. Програму з виробництва дисплеїв скасували через інженерні, фінансові проблеми та негаразди з постачанням. Крім того, керівництво компанії вважало цей напрям надто витратним.

Частину співробітників перевели в інші команди, наприклад, для роботи над штучним інтелектом або персональною робототехнікою. Apple відмовилася коментувати кількість працівників, яких торкнулося скорочення, втім, за даними видання, йдеться щонайменше про 600 людей.