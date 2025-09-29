Компанія зятя Трампа та саудівський інвестфонд викупить виробника відеоігор EA за рекордні $55 млрд
Виробник відеоігор Electronic Arts продав акції за $55 млрд Саудівському державному інвестиційному фонду, компанії зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера Affinity Partners та Silver Lake
Про це пише Forbes.
Угода передбачає продаж однієї акції EA за $210, що, за інформацією консорціуму, до складу якого входить Саудівський державний інвестиційний фонд (PIF), на 25% вище ціни закриття 25 вересня у Нью-Йорку, яка зросла на тлі спекуляцій щодо продажу. Ця операція є найбільшим приватним викупом в історії, перевершуючи за вартістю угоду з купівлі техаської TXU за $45 млрд у 2007 році, і водночас є найбільшою угодою року, проведеною виключно за готівку.
Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, відіграв ключову роль в укладенні угоди. За словами двох джерел, обізнаних з переговорами, він та Егон Дурбан, співголова Silver Lake, почали вивчати можливе поглинання на початку цього року. За інформацією джерел, Кушнер був ключовим фактором для зацікавленості PIF в участі в поглинанні в той час, коли компанія скорочує деякі приватні інвестиції.
Ендрю Вілсон, давній головний виконавчий директор EA, залишиться у групі покупців, очолюючи розробника ігор як приватну компанію після завершення угоди про поглинання в першій половині 2027 року.
Фінансування угоди здійснюватиметься за рахунок $36 млрд власного капіталу, внесеного групою покупців, включаючи передачу PIF своєї частки в EA (9,9%) та $20 млрд кредиту від JPMorgan.
Ця угода є величезною ставкою на те, що штучний інтелект може значно скоротити операційні витрати EA, що дозволить консорціуму акцій керувати великим борговим навантаженням компанії, яка історично мала обмежений чистий борг. Очікується, що це підвищить прибутковість компанії у найближчі роки.
- 27 вересня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив, що Мінцифра розпочинає співпрацю з компанією ElevenLabs для впровадження голосової підтримки на базі штучного інтелекту у державні послуги України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.62
- EUR Купівля 48.15Продаж 48.86
- Актуальне
- Важливе