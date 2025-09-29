Компанія зятя Трампа та саудівський інвестфонд викупить виробника відеоігор EA за рекордні $55 млрд

Про це пише Forbes.

Угода передбачає продаж однієї акції EA за $210, що, за інформацією консорціуму, до складу якого входить Саудівський державний інвестиційний фонд (PIF), на 25% вище ціни закриття 25 вересня у Нью-Йорку, яка зросла на тлі спекуляцій щодо продажу. Ця операція є найбільшим приватним викупом в історії, перевершуючи за вартістю угоду з купівлі техаської TXU за $45 млрд у 2007 році, і водночас є найбільшою угодою року, проведеною виключно за готівку.

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, відіграв ключову роль в укладенні угоди. За словами двох джерел, обізнаних з переговорами, він та Егон Дурбан, співголова Silver Lake, почали вивчати можливе поглинання на початку цього року. За інформацією джерел, Кушнер був ключовим фактором для зацікавленості PIF в участі в поглинанні в той час, коли компанія скорочує деякі приватні інвестиції.

Ендрю Вілсон, давній головний виконавчий директор EA, залишиться у групі покупців, очолюючи розробника ігор як приватну компанію після завершення угоди про поглинання в першій половині 2027 року.

Фінансування угоди здійснюватиметься за рахунок $36 млрд власного капіталу, внесеного групою покупців, включаючи передачу PIF своєї частки в EA (9,9%) та $20 млрд кредиту від JPMorgan.

Ця угода є величезною ставкою на те, що штучний інтелект може значно скоротити операційні витрати EA, що дозволить консорціуму акцій керувати великим борговим навантаженням компанії, яка історично мала обмежений чистий борг. Очікується, що це підвищить прибутковість компанії у найближчі роки.