Конкурент Instagram залучив $30 млн інвестицій, - Bloomberg
Застосунок для обміну фотографій Lapse, що приніс нову конкуренцію Instagram, отримав від інвесторів $30 млн
Про це повідомляє Bloomberg.
Співзасновник компанії Ден Сільвертаун зазначив, що мільйони людей використовують Lapse, а особливою популярністю він користується серед підлітків. У Lapse користувачі фотографують на телефон, але потім мають почекати декілька годин, щоб знімки "проявилися" - це подібно до роботи плівкового фотоапарату. Згодом фотографії можна публікувати в соціальних мережах або ж зберегти в приватному журналі.
Bloomberg зазначає, що стартап має намір використати отримані кошти, аби найняти співробітників у галузях розробки продукту, інженерії та дизайну.
У матеріалі йдеться, що Lapse створює конкуренцію для Instagram.
"Інші застосунки, такі як BeReal і Dispo, протягом багатьох років намагалися конкурувати з Instagram, але не змогли досягти такого ж масштабу або залучити користувачів. Meta також має історію спроб знищити своїх конкурентів шляхом придбання або копіювання ключових функцій. Зникаюча відеофункція компанії під назвою Stories була вперше створена Snapchat, наприклад", - додає інформаційне агентство.
- 23 лютого стало відомо, що компанія Meta почала тестувати дві нові функції у застосунку Threads: в обмеженої кількості користувачів з'явиться доступ до чернеток та камери у застосунку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.2 Купівля 38.2Продаж 38.75
- EUR Купівля 41.35Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе