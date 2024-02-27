Конкурент Instagram залучив $30 млн інвестицій, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Співзасновник компанії Ден Сільвертаун зазначив, що мільйони людей використовують Lapse, а особливою популярністю він користується серед підлітків. У Lapse користувачі фотографують на телефон, але потім мають почекати декілька годин, щоб знімки "проявилися" - це подібно до роботи плівкового фотоапарату. Згодом фотографії можна публікувати в соціальних мережах або ж зберегти в приватному журналі.

Bloomberg зазначає, що стартап має намір використати отримані кошти, аби найняти співробітників у галузях розробки продукту, інженерії та дизайну.

У матеріалі йдеться, що Lapse створює конкуренцію для Instagram.

"Інші застосунки, такі як BeReal і Dispo, протягом багатьох років намагалися конкурувати з Instagram, але не змогли досягти такого ж масштабу або залучити користувачів. Meta також має історію спроб знищити своїх конкурентів шляхом придбання або копіювання ключових функцій. Зникаюча відеофункція компанії під назвою Stories була вперше створена Snapchat, наприклад", - додає інформаційне агентство.