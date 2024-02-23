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Meta почала тестувати в Threads дві нові функції

23 лютого, 2024 п'ятниця
16:13
Технології Threads

Компанія Meta почала тестувати дві нові функції у застосунку Threads: в обмеженої кількості користувачів з'явиться доступ до чернеток та камери у застосунку

Про це пише TechCrunch

Керівник Instagram Адам Моссері заявив, що наразі обидві "найбільш жадані" функції доступні лише невеликій кількості людей.

Перша функція - це чернетки, тобто можливість написати пост і зберегти його без публікації. Наразі можна створити лише одну чернетку, вона відображатиметься на нижній панелі застосунку. 

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Згодом Марк Цукерберг поділися ще однією новою функцією Threads. У редакторі з'явився ярлик камери, завдяки якому фото можна зробити одразу у застосунку. Проте, наразі не відомо, чи будуть доступні функції для базового редагування знімків. 

Що відомо про застосунок Threads

4 липня 2023 року Марк Цукерберг анонсував запуск застосунку Threads, який стане конкурентом Twitter Ілона Маска, його рекламували уже кілька місяців.

6 липня 2023 року компанія Meta все ж таки запустила свій аналог Twitter - застосунок Threads. За перші сім годин у ньому зареєструвалися понад 10 млн користувачів. Таким чином він побив рекорд чат-бота ChatGPT зі штучним інтелектом.

Застосунок зараз доступний у більш ніж 100 країнах, в тому числі й в Україні, для користувачів iOS та Android. Користувачі Threads можуть авторизуватися через свій обліковий запис Instagram і робити публікації до 500 символів, використовуючи посилання, фотографії та відео тривалістю до п'яти хвилин. Крім того, у Threads можна налаштувати приватність власних публікацій, щоб відповідати на них могли тільки люди, за якими ви стежите, згадані профілі чи будь-який користувач.

Однак 6 липня 2023 року  стало відомо, що Twitter добиватиметься судової заборони на використання своєї інтелектуальної власності компанією Meta, звинувачуючи у її крадіжці. У листі, який відправили Meta через кілька годин після запуску Threads, юрист Twitter Алекс Спіро звинувачує компанію у "систематичному, навмисному та незаконному присвоєнні комерційної таємниці та іншої інтелектуальної власності Twitter".

Пізніше у застосунку Threads виявили проблему: видалення акаунта автоматично видаляє instagram-сторінку користувача. Meta заявила, що працює над тим, щоб це виправити. 

18 серпня 2023 року у Threads з'явилась можливість налаштування приватності власних публікацій, щоб відповідати на них могли тільки люди, за якими ви стежите, згадані профілі чи будь-який користувач. Пізніше туди також додали вкладку з репостами.

Засновник Threads Марк Цукерберг стверджує, що станом на 27 жовтня 2023 року застосунок має майже 100 млн користувачів на місяць. Він планує розвивати продукт.

Теги:
Суспільство
Світ
Марк Цукерберг
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