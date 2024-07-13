Meta заявила, що скасує обмеження з акаунтів Трампа в Instagram і Facebook

Про це повідомляє Axios.

Компанія заявила, що знімає обмеження, щоб забезпечити паритет серед кандидатів у президенти напередодні виборів 2024 року.

Після відновлення в січні 2023 року облікові записи Трампа підлягали суворішим покаранням, ніж інші користувачі Meta, включаючи призупинення облікових записів і обмеження реклами, якщо він порушував правила компанії.

Речник компанії зауважив, що хоча ці покарання були розроблені, щоб обмежити облікові записи будь-яких публічних діячів під час громадянських заворушень, облікові записи Трампа були єдиними, на які наразі поширювалися ці обмеження.

Наголошується, що жоден з офіційних облікових записів Трампа в Instagram або Facebook не порушував політику компанії протягом періоду його обмежень, що означало, що його облікові записи ніколи не викликали цих санкцій.

Meta вирішила скасувати обмеження щодо облікових записів Трампа через побоювання, що менші порушення політики можуть призвести до призупинення або обмеження його облікового запису напередодні виборів, сказав речник.

Якщо Трамп створить незначне порушення політики Meta, наприклад, опублікування адреси людини без дозволу, обмеження можуть призупинити його обліковий запис на термін до двох років, що заблокує його доступ до користувачів протягом останніх місяців перед виборами.

Водночас Meta зберігає свою можливість обмежувати розповсюдження проблемних публікацій для Трампа або будь-яких облікових записів, навіть якщо вони явно не порушують правил Meta.

"Оцінюючи нашу відповідальність дозволити політичне вираження поглядів, ми вважаємо, що американський народ повинен мати можливість почути від кандидатів у президенти на тій самій основі", — заявив президент Meta з глобальних справ Нік Клегг.