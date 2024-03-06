Мінцифри домовилося про партнерство з агентством Expertise France. Напрями співпраці
Міністерство цифрової трансформації у середу, 6 березня, підписало меморандум про співпрацю з французьким агентством Expertise France: співпрацюватимуть у сферах диджиталізації
Про це інформує Мінцифри.
Вказано, що Мінцифри та Expertise France посилять співпрацю у сферах
- цифровізації
- цифрового розвитку
- цифрової економіки
- цифрових інновацій і технологій
- кіберзахисту
- електронної комерції та бізнесу.
"Франція підтримує прагнення України стати країною стартапів. Ми будемо раді сприяти посиленню української інноваційної екосистеми в межах регіональної програми, яку фінансують Європейський Союз та Франція. Зокрема, ми підтримуватимемо доступ українських інноваційних компаній до ринків і сприятимемо налагодженню зв’язків з французькими та європейськими інвесторами", - сказав гендиректор Expersite Francе Жеремі Пеллє.
Крім цього, вони співпрацюватимуть в межах проєкту EU4Innovation East, він передбачає підтримку розвитку інновацій в Україні, Молдові, Грузії, Вірменії та Азербайджані.
В Україні проєкт EU4InnovationEast сприятиме:
- реалізації національної інноваційної стратегії
- обміну досвідом і співпраці між Францією та Україною у сфері інновацій
- підтримці українських стартапів та інновацій.
"Європейський Союз виділив 20 млн євро на розвиток регіонального проєкту. Уряд Франції додатково виділяє 2 млн євро безпосередньо на підтримку стартапів та інновацій в Україні", - додали в Мінцифри.
Довідково. Французьке агентство міжнародного технічного співробітництва Expertise France входить до групи Французького агентства розвитку. Агенція Expertise France представлена в Україні через низку проєктів з 2006 року. З 2023 року впроваджується нова програма технічного співробітництва mAIDan Ukraine, яка є частиною допомоги уряду Франції та направлена на підтримку відновлення й процесу європейської інтеграції.
- До цього у Мінцифри представили глобальну інноваційну візію розвитку України WINWIN, яка допоможе правильно визначити вектори розвитку інноваційного майбутнього країни.
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