Мінцифри домовилося про партнерство з агентством Expertise France. Напрями співпраці

Про це інформує Мінцифри.

Вказано, що Мінцифри та Expertise France посилять співпрацю у сферах

цифровізації

цифрового розвитку

цифрової економіки

цифрових інновацій і технологій

кіберзахисту

електронної комерції та бізнесу.

"Франція підтримує прагнення України стати країною стартапів. Ми будемо раді сприяти посиленню української інноваційної екосистеми в межах регіональної програми, яку фінансують Європейський Союз та Франція. Зокрема, ми підтримуватимемо доступ українських інноваційних компаній до ринків і сприятимемо налагодженню зв’язків з французькими та європейськими інвесторами", - сказав гендиректор Expersite Francе Жеремі Пеллє.

Крім цього, вони співпрацюватимуть в межах проєкту EU4Innovation East, він передбачає підтримку розвитку інновацій в Україні, Молдові, Грузії, Вірменії та Азербайджані.

В Україні проєкт EU4InnovationEast сприятиме:

реалізації національної інноваційної стратегії

обміну досвідом і співпраці між Францією та Україною у сфері інновацій

підтримці українських стартапів та інновацій.

"Європейський Союз виділив 20 млн євро на розвиток регіонального проєкту. Уряд Франції додатково виділяє 2 млн євро безпосередньо на підтримку стартапів та інновацій в Україні", - додали в Мінцифри.

Довідково. Французьке агентство міжнародного технічного співробітництва Expertise France входить до групи Французького агентства розвитку. Агенція Expertise France представлена в Україні через низку проєктів з 2006 року. З 2023 року впроваджується нова програма технічного співробітництва mAIDan Ukraine, яка є частиною допомоги уряду Франції та направлена на підтримку відновлення й процесу європейської інтеграції.