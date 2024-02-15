Мінцифри надало компаніям і держорганам рекомендації з дотримання прав людини у сфері ШІ
Міністерство цифрової трансформації розробило рекомендації для державних органів та державних установ щодо того, як дотримуватися прав людини у сфері штучного інтелекту
Про це інформує Мінцифри.
У міністерстві зазначили, що можливості штучного інтелекту дозволяють компаніям та держустановам оптимізувати роботу, робити продукти та послуги цікавішими й зручнішими для користувачів. Однак, користуючись ШІ, важливо пам‘ятати про безпеку людини та її даних.
Саме для цього Мінцифри у співпраці з Офісом омбудсмана та проєктом EU4DigitalUA розробило рекомендації з дотримання прав людини та обробки персональних даних у сфері ШІ. Вони містять практичні поради для компаній та державних установ і описують:
- як штучний інтелект впливає на права людини
- підходи до регулювання цього впливу у ЄС та США
- в який спосіб компанії можуть етично працювати з даними при розробці систем на базі ШІ
- як управляти штучним інтелектом відповідно до законодавства
З рекомендаціями можна ознайомитись за посиланням.
- 2 лютого країни Європейського Союзу після тривалих переговорів одноголосно схвалили перший у світі законопроєкт про штучний інтелект.
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