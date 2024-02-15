Мінцифри надало компаніям і держорганам рекомендації з дотримання прав людини у сфері ШІ

Про це інформує Мінцифри.

У міністерстві зазначили, що можливості штучного інтелекту дозволяють компаніям та держустановам оптимізувати роботу, робити продукти та послуги цікавішими й зручнішими для користувачів. Однак, користуючись ШІ, важливо пам‘ятати про безпеку людини та її даних.

Саме для цього Мінцифри у співпраці з Офісом омбудсмана та проєктом EU4DigitalUA розробило рекомендації з дотримання прав людини та обробки персональних даних у сфері ШІ. Вони містять практичні поради для компаній та державних установ і описують:

як штучний інтелект впливає на права людини

підходи до регулювання цього впливу у ЄС та США

в який спосіб компанії можуть етично працювати з даними при розробці систем на базі ШІ

як управляти штучним інтелектом відповідно до законодавства

З рекомендаціями можна ознайомитись за посиланням.