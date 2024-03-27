На мапі Fortnite відтворили Майдан Незалежності: кошти за гру надходитимуть на відбудову України
Одна з найпопулярніших онлайн-ігор світу Fortnite додала у мапи TheDonationMap, на якій в деталях відтворений Майдан Незалежності у центрі Києва
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Зазначається, що це спеціальна мапа TheDonationMap, у якій детально відтворено центр Києва. Мета проєкту - зібрати кошти на відбудову амбулаторії.
"Чим більше гравець проведе часу на мапі, тим більше грошей надійде на відновлення України через UNITED24, а саме на відбудову Прибузької амбулаторії на Миколаївщині", - написав Федоров.
Міністр додав, що таку ідею запропонувало французьке рекламне агентство Havas Play, а реалізував її київський Havas Dgtl Kyiv.
- Онлайн-гру Fortnite у 2017 році розробила американська компанія Epic Games. На початку повномасштабного вторгнення Росії компанія скерувала всі доходи від гри Fortnite, отримані за період з 20 березня до 3 квітня 2022 року, на гуманітарну підтримку українців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.95 Купівля 38.95Продаж 39.44
- EUR Купівля 42.25Продаж 42.96
- Актуальне
- Важливе