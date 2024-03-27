На мапі Fortnite відтворили Майдан Незалежності: кошти за гру надходитимуть на відбудову України

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що це спеціальна мапа TheDonationMap, у якій детально відтворено центр Києва. Мета проєкту - зібрати кошти на відбудову амбулаторії.

"Чим більше гравець проведе часу на мапі, тим більше грошей надійде на відновлення України через UNITED24, а саме на відбудову Прибузької амбулаторії на Миколаївщині", - написав Федоров.

Міністр додав, що таку ідею запропонувало французьке рекламне агентство Havas Play, а реалізував її київський Havas Dgtl Kyiv.