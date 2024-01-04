На Windows-клавіатурі вперше за 30 років з'явиться нова клавіша. Що вона робитиме
Корпорація Microsoft вперше за 30 років змінить розкладку на Windows-клавіатурі: там з'явиться нова клавіша Copilot
Про це пише The Verge.
На нових ноутбуках і ПК від партнерів Microsoft з'явиться нова клавіша Copilot, яка запускатиме чат-бот зі штучним інтелектом - Windows Copilot. Він вбудований у Windows 11, за функціоналом нагадує ChatGPT і може відповідати на запити та виконувати дії всередині Windows.
"Майже 30 років тому ми представили клавішу Windows на клавіатурі ПК, яка дозволила людям у всьому світі взаємодіяти з Windows. Ми розглядаємо це як ще один трансформаційний момент у нашій подорожі з Windows, де Copilot стане точкою входу у світ штучного інтелекту на ПК", - заявив віцепрезидент і директор з маркетингу для споживачів корпорації Юсуф Мехді.
Вказано, що нову клавішу в більшості клавіатур розташують поруч із правою клавішею Alt. Якщо ж Windows Copilot не буде доступний у певній країні, то клавіша замість чат-бота запускатиме Windows Search.
"Це не тільки спростить комп'ютерний досвід людей, але й посилить його, зробивши 2024 рік роком комп'ютерів зі штучним інтелектом", - додав Мехді.
- Раніше Білий дім скликав керівників Google і Microsoft, щоб обговорити безпеку штучного інтелекту. Президент Джо Байден "очікує, що такі компанії, як ваша, повинні переконатися, що їхні продукти безпечні, перш ніж робити їх доступними для громадськості".
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