На Windows-клавіатурі вперше за 30 років з'явиться нова клавіша. Що вона робитиме

Про це пише The Verge.

На нових ноутбуках і ПК від партнерів Microsoft з'явиться нова клавіша Copilot, яка запускатиме чат-бот зі штучним інтелектом - Windows Copilot. Він вбудований у Windows 11, за функціоналом нагадує ChatGPT і може відповідати на запити та виконувати дії всередині Windows.

"Майже 30 років тому ми представили клавішу Windows на клавіатурі ПК, яка дозволила людям у всьому світі взаємодіяти з Windows. Ми розглядаємо це як ще один трансформаційний момент у нашій подорожі з Windows, де Copilot стане точкою входу у світ штучного інтелекту на ПК", - заявив віцепрезидент і директор з маркетингу для споживачів корпорації Юсуф Мехді.

Вказано, що нову клавішу в більшості клавіатур розташують поруч із правою клавішею Alt. Якщо ж Windows Copilot не буде доступний у певній країні, то клавіша замість чат-бота запускатиме Windows Search.

"Це не тільки спростить комп'ютерний досвід людей, але й посилить його, зробивши 2024 рік роком комп'ютерів зі штучним інтелектом", - додав Мехді.