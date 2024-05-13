Німеччина звинуватила РФ у зростанні кіберзлочинності в країні

Про це повідомляє Reuters.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Нансі Фазер наголосила, що рівень загрози у сфері кібербезпеки залишається високим.

Кількість кіберзлочинів, скоєних іноземними суб’єктами, постійно зростає, зокрема у 2022 році показник становив 8%, натомість 2023 року - 28%.

"Ці атаки, пов'язані з російською військовою розвідкою, показують, наскільки велика загроза. Нас не злякає російський режим. Ми продовжуватимемо робити все, щоб захистити нашу демократію від російських кібердій, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну", - сказала Фейзер.