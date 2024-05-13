Німеччина звинуватила РФ у зростанні кіберзлочинності в країні
У 2023 році у Німеччині кіберзлочинність через іноземних хакерів різко зросла на 28% порівняно з попереднім роком. МВС країни звинувачує російську розвідку
Про це повідомляє Reuters.
Міністерка внутрішніх справ Німеччини Нансі Фазер наголосила, що рівень загрози у сфері кібербезпеки залишається високим.
Кількість кіберзлочинів, скоєних іноземними суб’єктами, постійно зростає, зокрема у 2022 році показник становив 8%, натомість 2023 року - 28%.
"Ці атаки, пов'язані з російською військовою розвідкою, показують, наскільки велика загроза. Нас не злякає російський режим. Ми продовжуватимемо робити все, щоб захистити нашу демократію від російських кібердій, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну", - сказала Фейзер.
- 3 травня у міністерстві внутрішніх справ Німеччини заявили, що мають чіткі докази того, що Росія стояла за кібератаками на посадовців Соціал-демократичної партії канцлера Олафа Шольца.
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