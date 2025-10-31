Оновлення Windows 11 спричинило збій у "Диспетчері завдань": програма дублюється та перевантажує систему

Про це пишуть The Verge та Windows Latest.

Як повідомляють користувачі Reddit і журналіст The Verge Том Воррен, після оновлення Windows 11 із кодом KB5067036 програма не завершує роботу при натисканні кнопки "X" і продовжує працювати у фоновому режимі, створюючи дублікати.

"Це означає, що якщо ви спробуєте закрити диспетчер завдань за допомогою кнопки "X", він не завжди завершує роботу. Він продовжує працювати у фоновому режимі, і щоразу, коли ви відкриваєте та закриваєте його знову, залишається інший процес диспетчера завдань", - розповів користувач Windows Latest.

У примітках до оновлення зазначено, що воно "виправляє проблему з групуванням процесів у "Диспетчері завдань"", проте про нову помилку там не згадано. Microsoft наразі не підтвердила збій і зазначає, що їй "не відомо про жодні проблеми з цим оновленням".

Більшість користувачів одразу помічають ці збої, тоді як команда тестування Microsoft, схоже, знову не виконала свою роботу належним чином.

Щоб уникнути цієї проблеми потрібно припинити натискати кнопку закриття "X". Натомість скористатися кнопкою " Завершити завдання " в диспетчері завдань, щоб фактично закрити програму або можете виконати команду taskkill /im taskmgr.exe /f у командному рядку, щоб одночасно завершити всі процеси диспетчера завдань.

"Оновлення випускаються без реальної перевірки, зате компанія активно просуває свої AI-функції. Якщо навіть критично важливий елемент системи, як-от "Диспетчер завдань", ігнорують під час тестування — про яку професійність може йти мова", - зазначають на сайті.