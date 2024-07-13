OpenAI розробляє новий підхід до ШІ під кодовою назвою Strawberry

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

Проєкт, про деталі якого раніше не повідомлялося, з’являється на тлі того, що стартап, який підтримує Microsoft, намагається показати, що типи моделей, які він пропонує, здатні забезпечити розширені можливості міркування.

Джерело описало Reuters план як розробку. Як працює Strawberry, суворо зберігається в секреті навіть у OpenAI, додав співрозмовник.

У документі описується проєкт, який використовує моделі Strawberry з метою дозволити штучному інтелекту компанії не просто генерувати відповіді на запити, але планувати достатньо заздалегідь, щоб автономно та надійно переміщатися в інтернеті для виконання того, що OpenAI називає "глибоким дослідженням".

Проєкт Strawberry раніше був відомий як Q, що всередині компанії вже розглядався як прорив.

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У вівторок, 9 липня, на внутрішній зустрічі OpenAI показала презентацію дослідницького проєкту, який, як стверджується, має нові людські навички міркування. Проте в компанії відмовився надати подробиці.

Джерело розповідає, що Strawberry передбачає спеціальний спосіб обробки моделі штучного інтелекту після її попереднього навчання на дуже великих наборах даних.

За словами джерел, в останні місяці компанія в приватному порядку сигналізувала розробникам та іншим стороннім сторонам, що вона на порозі випуску технології зі значно розширеними можливостями аргументації. Strawberry включає спеціалізований спосіб так званого «постнавчання» генеративних моделей штучного інтелекту OpenAI або адаптації базових моделей для вдосконалення їхньої продуктивності певним чином після того, як вони вже "навчалися" на масивах узагальнених даних.



Серед можливостей, на які OpenAI орієнтує Strawberry, — це виконання довгострокових завдання, які вимагають від моделі планувати наперед і виконувати серію дій протягом тривалого періоду часу, йдеться в документі компанії.