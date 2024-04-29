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Головна Технології OpenAI використовуватиме контент ЗМІ в навчанні систем ШІ

OpenAI використовуватиме контент ЗМІ в навчанні систем ШІ

29 квітня, 2024 понедiлок
19:33
Технології На фото: Логотип OpenAI

OpenAI та видання Financial Times уклали угоду, у рамках якої компанія матиме доступ до журналістських текстів для навчання систем штучного інтелекту

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що користувачі ChatGPT, яка належить OpenAI, отримуватимуть відповіді на свої запитання з текстів авторства Financial Times, а також посилання на статті у випадках, коли це буде доречно.

Згідно з домовленістю, видання отримає платіж, сума якого не оголошується, за надання доступу до своїх матеріалів OpenAI. The Guardian додає, що угода є останньою між компанією-розробником ChatGPT та новинним виданням.

За словами виконавчого директора FT Group Джона Ріддінга, компанії, які здійснюють діяльність у галузі штучного інтелекту, платять за матеріали їхнім авторам.

"OpenAI розуміє важливість прозорості, атрибуції та винагороди – все це дуже важливо для нас. Водночас в інтересах користувачів, щоб ці продукти містили надійні джерела", - додав він.

Водночас операційний директор OpenAI Бред Лайткеп зауважив, що для його компанії важливо "представляти якісну журналістику, поки ці продукти формуються".

Раніше компанія-розробник ChatGPT OpenIA уклала подібні угоди з американським інформаційним агентством Associated Press, газетою Франції Le Monde, іспанським медіаконгломератом Prisa Media, який володіє газетою El País, а також німецьким видавництвом Axel Springer, що видає таблоїд Bild.

  • 27 грудня американське видання The New York Times подало до суду на компанії Microsoft і OpenAI за звинуваченням у порушенні авторських прав. NYT вважає, що інструменти ШІ застосовують контент газети без дозволу.
  • 27 лютого компанія Open AI звернулася з проханням до федерального суду відхилити деякі елементи позову газети New York Times щодо авторських прав. За словами Open AI, NYT "зламала" ChatGPT та інші системи штучного інтелекту, аби система видавала результати, що порушували б авторські права.
Теги:
Суспільство
Світ
штучний інтелект
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