OpenAI використовуватиме контент ЗМІ в навчанні систем ШІ

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що користувачі ChatGPT, яка належить OpenAI, отримуватимуть відповіді на свої запитання з текстів авторства Financial Times, а також посилання на статті у випадках, коли це буде доречно.

Згідно з домовленістю, видання отримає платіж, сума якого не оголошується, за надання доступу до своїх матеріалів OpenAI. The Guardian додає, що угода є останньою між компанією-розробником ChatGPT та новинним виданням.

За словами виконавчого директора FT Group Джона Ріддінга, компанії, які здійснюють діяльність у галузі штучного інтелекту, платять за матеріали їхнім авторам.

"OpenAI розуміє важливість прозорості, атрибуції та винагороди – все це дуже важливо для нас. Водночас в інтересах користувачів, щоб ці продукти містили надійні джерела", - додав він.

Водночас операційний директор OpenAI Бред Лайткеп зауважив, що для його компанії важливо "представляти якісну журналістику, поки ці продукти формуються".

Раніше компанія-розробник ChatGPT OpenIA уклала подібні угоди з американським інформаційним агентством Associated Press, газетою Франції Le Monde, іспанським медіаконгломератом Prisa Media, який володіє газетою El País, а також німецьким видавництвом Axel Springer, що видає таблоїд Bild.