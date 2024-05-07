OpenAI запускає інструмент для виявлення діпфейків через вплив ШІ на світові вибори

Про це повідомляє Reuters.

OpenAI зазначила, що в ході внутрішнього тестування її інструмент правильно розпізнав зображення, створені ШІ, близько у 98% випадків. Також він може обробляти поширені модифікації: стиснення, кадрування та зміну насиченості з мінімальним впливом.

У повідомленні йдеться, що розробники ChatGPT планують додати водяний знак для позначення цифрового контенту, зокрема фотографій та аудіо, сигналом, який буде важко видалити.

Водночас OpenAI у межах цих зусиль приєдналась до галузевої групи, яка охоплює Google, Microsoft та Adobe. Компанія планує створити стандарт, який сприятиме відстеженню походження різних медіа.

Також компанія-розробник ChatGPT заявила про приєднання до Microsoft у створенні фонду "суспільної стійкості" для підтримки освіти в галузі штучного інтелекту, сумою $2 млн.

Reuters зазначає, що поширення контенту від ШІ та діпфейки все частіше використовують в Індії та на виборах в інших державах, зокрема в США, Пакистані та Індонезії.