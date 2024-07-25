Пов'язані з КНДР хакери намагалися отримати доступ до військових таємниць США, Британії та Південної Кореї
Хакери, пов'язані зі спецслужбами Північної Кореї, намагалися зламати комп’ютерні системи, які мають стосунок до оборонного сектору США, Великої Британії та Південної Кореї
Про це інформує Радіо Свобода, посилаючись на спецслужби США, Великої Британії та Південної Кореї.
Вказано, що хакери намагалися зламати комп'ютерні системи низки компаній, пов'язаних з оборонним сектором цих країн. Вони діяли в інтересах північнокорейської ядерної програми та намагалися дістати дані виробників танків, підводних човнів, бойових літаків, ракетних та радарних систем. Їм вдалося проникнути в комп’ютерні системи частини компаній, але не зрозуміло, чи вдалося КНДР отримати доступ до таємної інформації.
З повідомлень відомств країн відомо, що загроза минула, втім, надалі атаки можуть також загрожувати японським та індійським компаніям.
- Раніше цивільна гвардія Іспанії заарештувала трьох людей, підозрюваних у причетності до кібератак на державні установи та стратегічні сектори Іспанії та інших країн НАТО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.59
- EUR Купівля 44.52Продаж 45.27
- Актуальне
- Важливе