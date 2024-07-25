Пов'язані з КНДР хакери намагалися отримати доступ до військових таємниць США, Британії та Південної Кореї

Про це інформує Радіо Свобода, посилаючись на спецслужби США, Великої Британії та Південної Кореї.

Вказано, що хакери намагалися зламати комп'ютерні системи низки компаній, пов'язаних з оборонним сектором цих країн. Вони діяли в інтересах північнокорейської ядерної програми та намагалися дістати дані виробників танків, підводних човнів, бойових літаків, ракетних та радарних систем. Їм вдалося проникнути в комп’ютерні системи частини компаній, але не зрозуміло, чи вдалося КНДР отримати доступ до таємної інформації.

З повідомлень відомств країн відомо, що загроза минула, втім, надалі атаки можуть також загрожувати японським та індійським компаніям.