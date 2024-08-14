СБУ знищила на Запоріжжі російську радіолокаційну станцію вартістю від $60 млн

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Бійці Служби безпеки, які працюють на гарячих напрямках фронту у Запорізькій області, вистежили та скоригували вогонь по ворожій РЛС дальнього виявлення 39Н6 "Каста-2Е2". Її вартість залежно від комплектації стартує від 60 млн доларів", - ідеться у повідомленні.

"Фактично ця радіолокаційна станція була очима російської ППО, яка контролювала наш повітряний простір. Ворог ховав її в тилу, ретельно маскував і часто передислоковував", - додали в СБУ.

Там зазначили, що попри спроби ворога замаскувати станцію військові контррозвідники із 13-го Головного управління СБУ змогли вистежити РЛС і навести на неї вогонь. Знищити систему вдалося за допомогою комплекту техніки для розвідки та вистежування ворожих РЛС (наземна станція до БПЛА, мікроавтобус, ноутбуки, живлення та звʼязок), придбаного за донати українців.

З початку повномасштабного вторгнення РФ різні підрозділи Служби безпеки загалом уразили на лінії фронту вже 166 засобів російської ППО і 446 радіоелектронної боротьби, а також радіоелектронної та радіотехнічної розвідки, резюмували у пресслужбі.