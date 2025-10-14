SpaceX завершила серію випробувань Starship в рамках підготовки до майбутніх місій на Місяць та Марс

Про це пише Reuters.

Ракета, що складалася з двох ступенів — Starship і прискорювача Super Heavy, стартувала о 18:23 за місцевим часом.

Після виходу на орбіту Super Heavy здійснила контрольоване приводнення в Мексиканській затоці через сім хвилин після старту, відпрацювавши посадкову систему двигунів, а потім самознищилася.

Під час місії компанія випробувала теплозахисні плитки нового типу та систему перезапуску двигунів у космосі, а також розгорнула макети супутників Starlink. Ракета завершила політ приводненням в Індійському океані, поблизу узбережжя Австралії.

Виконувач обов’язків адміністратора NASA Шон Даффі назвав місію "ще одним важливим кроком на шляху до висадки американців на південному полюсі Місяця".

У SpaceX повідомили, що наступні випробування стосуватимуться нової версії ракети, оснащеної стикувальними адаптерами й системами для орбітального дозаправлення — складного маневру, що передбачає стикування двох кораблів Starship на орбіті та перекачування сотень тонн надохолодженого палива.

Президентка компанії Гвінн Шотвелл зазначила, що модернізований Starship "стане справжнім транспортним засобом для доставки людей на Місяць і Марс". Вона очікує, що перший запуск нової версії відбудеться до кінця цього року або на початку наступного.

Ілон Маск своєю чергою припустив, що місія з дозаправлення у космосі може відбутися наступного року.