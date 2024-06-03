SpaceX здійснить четверту спробу запуску Starship 6 червня

Про це повідомляє New Atlas.

Запуск запланований на 7:00 ранку за Центральноєвропейським часом (9:00 за Київським часом). У виданні зазначили, що день і час є попередніми, оскільки SpaceX ще не отримала схвалення FAA на запуск.

Раніше SpaceX здійснила три спроби вивести на орбіту свою ракету-носій Starship з різним ступенем успіху.

Перша спроба закінчилася тим, що ракета була підірвана з міркувань безпеки через три хвилини після початку польоту.

Під час другого запуску на першому ступені відмовив двигун, а другий вибухнув на висоті 150 км після того, як було втрачено телеметрію.

Третій політ був більш успішним, доки не сталася втрата першого ступеня, коли половина його двигунів відмовилася працювати, а другий ступінь був втрачений, коли не спрацював контроль положення при вході в атмосферу Землі.

У SpaceX стверджують, що ці невдачі є частиною процесу розробки, який включає випробування ракет на руйнування.

Компанія запевняє, що зробила висновки з третього польоту, в тому числі про необхідність покращення систем фільтрації палива і встановлення додаткових двигунів другого ступеня для забезпечення резервування при вході в атмосферу.

Мета четвертого польоту - продемонструвати, як перший ступінь Super Heavy і другий ступінь Starship можуть повернутися на Землю з орбіти для здійснення м'якої посадки з двигунами.

Спроб такої посадки не буде, але відбудеться посадочний спалах і м'яке приземлення в Мексиканській затоці з прискорювачем Super Heavy, а Starship спробує здійснити контрольоване входження в атмосферу і приземлитися десь в Індійському океані.