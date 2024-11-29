"S.T.A.L.K.E.R. 2" отримав перший патч: розробники виправили понад 650 помилок
Українська студія GSC Game World випустила перший патч до гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля"
Інформація про патч зʼявилась у Steam.
"Дякуємо за вашу підтримку після виходу гри, вона для нас була надважливою. Оновлення 1.0.1 вже доступне до завантаження на ПК та Xbox. Це наше перше оновлення що виправляє понад 650 різних помилок та проблем", - написали розробники.
Розмір патчу приблизно 13 Гб. GSC Game World оптимізували продуктивність гри, поведінку штучного інтелекту NPC, виправили проблеми з проходженням квестів. Розробники також внесли корективи в ігровий баланс та ціни у торговців, на які скаржились гравці.
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Весь список змін опублікований за посиланням.
- 20 листопада відбувся реліз відеогри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля": розробники присвятили гру захисникам та захисницям України. Гра викликала такий ажіотаж, що в українців масово виникли проблеми з Інтернетом.
- 26 листопада стало відомо, що "S.T.A.L.K.E.R. 2" потрапив у трійку найпопулярніших ігор на Xbox.
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