Telegram створює новий медіаплеєр аналогічний YouTube: компанія оголосила конкурс для розробників

Про це повідомили у пресслужбі Telegram.

Компанія сформулювала для розробників завдання: "Впровадьте медіаплеєр із підтримкою потокового передавання HLS (для аудіо та відео) у Telegram для iOS. Програвач повинен підтримувати як автоматичне, так і ручне перемикання між доступними відеопотоками з автоматичним перемиканням на основі пропускної здатності мережі".

У компанії пояснили, що можливість перемикатися між різними рівнями якості або версіями відео на основі таких факторів, як пропускна здатність мережі або вибір користувача. Гравець повинен мати можливість автоматично перемикатися на найбільш відповідний потік залежно від умов мережі або дозволити користувачеві вручну вибрати потік, який йому подобається.

Також є декілька вимог до конкурсу:

Медіаплеєр має замінити AVPlayer, який зараз використовується в програмі.

Водночас остаточна реалізація не повинна спричиняти проблеми з продуктивністю, нестабільність відтворення програми чи медіа.

Використання вебперегляду для відтворення аудіо чи відео заборонено. Можна реалізувати все у нативному коді або використати гібридне рішення, де керування даними обробляється в JavaScript (через вебперегляд або JavaScriptCore), а рендеринг виконується у нативному коді.

Можна використовувати hls.js як довідник.

Дозволено все, що не використовує AVPlayer для обробки відтворення HLS.

Мінімальною технічною вимогою до відеопрогравача та пріоритетною функцією є те, що відтворення відео має бути апаратним прискоренням.

Підтримка для відтворення в автономному режимі не потрібна.

Потрібно лише замінити відповідний код у HLSVideoContent.swift, де AVPlayer використовується для обробки потоків HLS.

Формати та кодеки, які повинні підтримуватися HLS і декодуванням відео: fmp4 / H264 / AAC.

Під час етапу оцінювання переглядатимуть код і тестуватимуть надсилання за різних умов із кількома носіями на різних пристроях iOS (iOS 12 – iOS 18).

Переможцям може бути запропоновано вивчити подальші можливості співпраці з Telegram.

Призовий фонд конкурсу складає $50 000. Дедлайн: 23:59 25 жовтня (за часом Дубая). Брати участь можуть усі.

Результати буде оголошено у листопаді 2024 року.