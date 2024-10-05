Telegram створює новий медіаплеєр аналогічний YouTube: компанія оголосила конкурс для розробників
Telegram проводить конкурс для розробників iOS на створення медіаплеєра аналогічного YouTube з нуля. Компанія обіцяє призовий фонд у розмірі $50 тис.
Про це повідомили у пресслужбі Telegram.
Компанія сформулювала для розробників завдання: "Впровадьте медіаплеєр із підтримкою потокового передавання HLS (для аудіо та відео) у Telegram для iOS. Програвач повинен підтримувати як автоматичне, так і ручне перемикання між доступними відеопотоками з автоматичним перемиканням на основі пропускної здатності мережі".
У компанії пояснили, що можливість перемикатися між різними рівнями якості або версіями відео на основі таких факторів, як пропускна здатність мережі або вибір користувача. Гравець повинен мати можливість автоматично перемикатися на найбільш відповідний потік залежно від умов мережі або дозволити користувачеві вручну вибрати потік, який йому подобається.
Також є декілька вимог до конкурсу:
- Медіаплеєр має замінити AVPlayer, який зараз використовується в програмі.
- Водночас остаточна реалізація не повинна спричиняти проблеми з продуктивністю, нестабільність відтворення програми чи медіа.
- Використання вебперегляду для відтворення аудіо чи відео заборонено. Можна реалізувати все у нативному коді або використати гібридне рішення, де керування даними обробляється в JavaScript (через вебперегляд або JavaScriptCore), а рендеринг виконується у нативному коді.
- Можна використовувати hls.js як довідник.
- Дозволено все, що не використовує AVPlayer для обробки відтворення HLS.
- Мінімальною технічною вимогою до відеопрогравача та пріоритетною функцією є те, що відтворення відео має бути апаратним прискоренням.
- Підтримка для відтворення в автономному режимі не потрібна.
- Потрібно лише замінити відповідний код у HLSVideoContent.swift, де AVPlayer використовується для обробки потоків HLS.
- Формати та кодеки, які повинні підтримуватися HLS і декодуванням відео: fmp4 / H264 / AAC.
Під час етапу оцінювання переглядатимуть код і тестуватимуть надсилання за різних умов із кількома носіями на різних пристроях iOS (iOS 12 – iOS 18).
Переможцям може бути запропоновано вивчити подальші можливості співпраці з Telegram.
Призовий фонд конкурсу складає $50 000. Дедлайн: 23:59 25 жовтня (за часом Дубая). Брати участь можуть усі.
Результати буде оголошено у листопаді 2024 року.
- Після арешту генерального директора Telegram Павла Дурова месенджер оновив умови використання та політику конфіденційності застосунку.
- 3 жовтня в роботі месенджера Telegram близько 14:00 зафіксували масштабний збій. Згодом стало відомо про відновлення роботи месенджера.
- У месенджері Telegram розповіли, що причиною останніх збоїв у його роботі стали навантаження через події на Близькому Сході.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.25Продаж 45.92
- Актуальне
- Важливе