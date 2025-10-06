Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Тім Кук може залишити посаду гендиректора Apple, а його місце займе Джон Тернус, - Bloomberg

Тім Кук може залишити посаду гендиректора Apple, а його місце займе Джон Тернус, - Bloomberg

Адріана Муллаянова
6 жовтня, 2025 понедiлок
16:46
Технології

Apple активно готується до майбутніх змін у керівництві, зокрема розглядаючи можливість призначення Джона Тернуса, керівника апаратного підрозділу, на посаду генерального директора після відходу Тіма Кука

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, Тернус, який відповідає за розробку апаратного забезпечення для iPhone, iPad, Mac та окулярів Vision, вважається одним із найбільш ймовірних кандидатів на цю посаду.

Протягом останнього десятиліття Apple підтримувала стабільний склад керівництва. Попри відходи таких відомих менеджерів, як Джоні Айв та Анджела Арендтс у 2019 році, генеральний директор Тім Кук зміг переконати ключових керівників відкласти вихід на пенсію. Наприклад, Філ Шиллер продовжує контролювати App Store і запуск продуктів, а Лука Маестрі — управління нерухомістю та інформаційними системами.

Однак, як зазначає видання, зміни неминучі. Головний операційний директор (COO) Джефф Вільямс, який раніше вважався потенційним наступником Тіма Кука, відмовився від частини операційних обов’язків у липні та планує остаточно залишити компанію до кінця року.

Майбутнє керівника AI-напряму Джона Джаннандреа також лишається невизначеним. Його команда відповідає за Apple Intelligence та інтеграцію AI у Siri, проте після труднощів з запуском Apple Intelligence і перебудовою Siri частина його обов’язків була скорочена. Apple розглядає зовнішніх кандидатів для посилення AI-напряму та потенційної заміни керівника.

  • 11 серпня, американський мільярдер Ілон Маск повідомив, що його компанія у сфері штучного інтелекту xAI подасть позов проти Apple, звинувативши виробника iPhone у порушенні антимонопольних норм під час формування рейтингу застосунків в App Store.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
США
