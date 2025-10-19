Трамп опублікував згенероване ШІ відео, на якому він з літака обливає багнюкою учасників протесту "Ні королям"
У суботу, 18 жовтня, президент США Дональд Трамп опублікував відео, створене за допомогою штучного інтелекту, на якому він керує винищувачем з написом "Король Трамп" з короною на голові і скидає багнюку на учасників акції протесту "Ні королям"
Відео з’явилося на сторінці Дональда Трампа у Truth Social і швидко розійшлося мережею Х.
У сатиричному ролику показано, як літак злітає, а потім Трамп у кабіні винищувача з великим написом "Король Трамп" на борту скидає багнюку на натовп протестувальників. Відео закінчується сценами, де відходи падають на Таймс-сквер.
Користувачі на Х швидко впізнали серед протестувальників, зображених на відео, 22-річного Гаррі Сіссона, відомого демократичного активіста й тіктокера з більш ніж мільйоном підписників. Під час передвиборчої кампанії 2024 року він активно підтримував Камалу Гарріс і різко критикував Трампа, через що часто ставав мішенню консервативної сатири в Інтернеті.
- У суботу, 18 жовтня, близько 7 млн американців вийшли на акції протесту "Ні королям" по всій території Сполучених Штатів проти політики президента Дональда Трампа.
