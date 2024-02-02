У Apple пообіцяли, що функції ШІ стануть доступними для користувачів вже цього року
У компанії Apple розповіли, що користувачі вже цього року зможуть застосовувати функції генеративного штучного інтелекту
Про це заявив генеральний директор Apple Тім Кук, повідомляє The Verge.
"Дивлячись у майбутнє, ми продовжимо інвестувати в ці та інші технології, які визначатимуть майбутнє. Зокрема в штучний інтелект, якому ми приділяємо величезну кількість часу і зусиль. І ми будемо раді поділитися подробицями нашої роботи в цій сфері пізніше цього року", - заявив він.
Також Кук додав, що компанія має значні можливості у сфері ШІ, проте він не розповів більше подробиць.
"Наш спосіб дій, якщо хочете, завжди полягав у тому, щоб робити роботу, а потім говорити про роботу, і не виходити за рамки. І ми збираємося дотримуватися цього і в цьому випадку. Але в нас є кілька неймовірно цікавих речей, про які ми розповімо пізніше цього року. Дозвольте мені просто сказати: я вважаю, що для Apple є величезні можливості з генеративним штучним інтелектом, не вдаючись у додаткові деталі та не забігаючи наперед", - сказав гендиректор компанії.
- 26 січня стало відомо, що Apple від березня дозволить своїм користувачам у Європейському Союзі завантажувати застосунки зі сторонніх магазинів, а не лише з AppStore.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.55 Купівля 37.55Продаж 38.11
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе