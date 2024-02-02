У Apple пообіцяли, що функції ШІ стануть доступними для користувачів вже цього року

Про це заявив генеральний директор Apple Тім Кук, повідомляє The Verge.

"Дивлячись у майбутнє, ми продовжимо інвестувати в ці та інші технології, які визначатимуть майбутнє. Зокрема в штучний інтелект, якому ми приділяємо величезну кількість часу і зусиль. І ми будемо раді поділитися подробицями нашої роботи в цій сфері пізніше цього року", - заявив він.

Також Кук додав, що компанія має значні можливості у сфері ШІ, проте він не розповів більше подробиць.

"Наш спосіб дій, якщо хочете, завжди полягав у тому, щоб робити роботу, а потім говорити про роботу, і не виходити за рамки. І ми збираємося дотримуватися цього і в цьому випадку. Але в нас є кілька неймовірно цікавих речей, про які ми розповімо пізніше цього року. Дозвольте мені просто сказати: я вважаю, що для Apple є величезні можливості з генеративним штучним інтелектом, не вдаючись у додаткові деталі та не забігаючи наперед", - сказав гендиректор компанії.