У Google заявили про розробку революційного алгоритму квантових обчислень: як його планують застосовувати

Про це повідомляє Reuters.

Новий алгоритм під назвою Quantum Echoes, який працює на квантовому чипі компанії, у 13 000 разів швидший, ніж найскладніші класичні алгоритми на суперкомп’ютерах, заявили в Google.

У майбутньому алгоритм Quantum Echoes може допомогти у вимірюванні молекулярної структури, що, за словами керівників компанії, сприятиме розробці нових лікарських засобів і розвитку матеріалознавства шляхом виявлення нових типів матеріалів.

Google, що входить до складу корпорації Alphabet, є однією з кількох великих технологічних компаній, серед яких також Amazon і Microsoft, які інвестують у квантові обчислення – технологію, що обіцяє значно пришвидшити обчислювальні процеси та розв’язувати завдання, недосяжні для сучасних комп’ютерів.

Тоірк Google представила свій квантовий чип Willow, який, за інформацією компанії, здатен подолати ключову проблему, пов’язану з "кубітом" – базовим елементом квантових обчислень.

Керівники компанії зазначили, що розробка нового алгоритму має приблизно таке саме значення, як і створення самого чипа.

Алгоритм також можна перевірити на інших квантових комп’ютерах або за допомогою експериментів. Можливість перевірити правильність даних означає, що алгоритм може мати практичне застосування.

Щодо штучного інтелекту, інженери Google сподіваються використовувати алгоритм для створення нових наборів даних у таких сферах, як науки про життя, де якісних даних для навчання моделей ШІ наразі не існує.