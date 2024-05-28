У грі Hamster Kombat помітили російський слід. У чому небезпека

Про це Центр стратегічних комунікацій пише з посиланням на видання AIN.

У відеогрі Hamster Kombat, яка зараз активно набирає популярності в Україні, можна заробляти монети за клацання по екрану та виконанню завдань.

Проте ця гра може бути небезпечною для українців, адже повʼязана з Росією.

"Hamster Kombat зареєстрований RU-CENTER Group – одним із найбільших реєстраторів доменних імен і хостинг провайдерів, що входить у холдинг РБК. Позаяк російські компанії зобов’язані зберігати на серверах внутрішні дані користувачів і надавати їх силовикам на вимогу, це становить загрозу для українців. Їх особисті дані можуть використати для невідомих цілей", - йдеться у повідомленні.

28 травня повідомлялось, що деякі російські компанії почали використовувати криптовалюту, як розрахунок із китайськими клієнтами й постачальниками через вплив санкцій на економіку.



