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Вплив санкцій: деякі компанії РФ почали розраховуватися криптовалютою з китайськими клієнтами, - Bloomberg

28 травня, 2024 вiвторок
17:13
Світ криптовалюта

Деякі російські компанії почали почали використовувати криптовалюту як розрахунок із китайськими клієнтами й постачальниками через вплив санкцій на економіку

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначено, щонайменше два виробники металів з Росії почали використовувати стейблкоїн Tether Holdings й деякі інші криптовалюти, аби розрахуватись за міжнародними фінансовими операціями здебільшого з клієнтами з Китаю. Зокрема, такі розрахунки проводять через Гонконг.

"Той факт, що великі російські фірми зараз переходять на блокчейн через два роки після початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року, підкреслює тривалий вплив на економіку міжнародних обмежень у відповідь на війну", - підкреслює інформаційне агентство.

Компанії РФ, які торгують сировинним товарами від металів до деревини, мають труднощі з отриманням платежів на свою продукцію з початку російського повномасштабного вторгення в Україну. Із такими проблемами стикаються і ті фірми, проти яких не введено санкції США, ЄС та союзників.

У матеріалі наголошують, навіть у Китаї фінансові операції стали складнішими попри те, що держава не приєднался до міжнародних санкцій, а натомість стала основним експортним ринком для багатьох товарів РФ і постачальником товарів та обладнання.

  • 15 травня спостерігачі Організації Об’єднаних Націй заявили, що Північна Корея відмила $147,5 млн через платформу віртуальної валюти Tornado Cash у березні після крадіжки минулого року з біржі криптовалют.
Теги:
Росія
Китай
ЄС
Технології
санкції проти Росії
Війна з Росією
криптовалюта
США
Економіка
санкції ЄС проти Росії
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