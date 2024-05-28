Вплив санкцій: деякі компанії РФ почали розраховуватися криптовалютою з китайськими клієнтами, - Bloomberg
Деякі російські компанії почали почали використовувати криптовалюту як розрахунок із китайськими клієнтами й постачальниками через вплив санкцій на економіку
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначено, щонайменше два виробники металів з Росії почали використовувати стейблкоїн Tether Holdings й деякі інші криптовалюти, аби розрахуватись за міжнародними фінансовими операціями здебільшого з клієнтами з Китаю. Зокрема, такі розрахунки проводять через Гонконг.
"Той факт, що великі російські фірми зараз переходять на блокчейн через два роки після початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року, підкреслює тривалий вплив на економіку міжнародних обмежень у відповідь на війну", - підкреслює інформаційне агентство.
Компанії РФ, які торгують сировинним товарами від металів до деревини, мають труднощі з отриманням платежів на свою продукцію з початку російського повномасштабного вторгення в Україну. Із такими проблемами стикаються і ті фірми, проти яких не введено санкції США, ЄС та союзників.
У матеріалі наголошують, навіть у Китаї фінансові операції стали складнішими попри те, що держава не приєднался до міжнародних санкцій, а натомість стала основним експортним ринком для багатьох товарів РФ і постачальником товарів та обладнання.
- 15 травня спостерігачі Організації Об’єднаних Націй заявили, що Північна Корея відмила $147,5 млн через платформу віртуальної валюти Tornado Cash у березні після крадіжки минулого року з біржі криптовалют.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.2 Купівля 40.2Продаж 40.77
- EUR Купівля 43.61Продаж 44.38
- Актуальне
- Важливе