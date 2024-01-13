У Каліфорнії презентували експериментальний надзвуковий літак X-59 Quesst

Про це йдеться на сайті NASA.

"Це велике досягнення, яке стало можливим лише завдяки наполегливій роботі та винахідливості NASA та всієї команди X-59. Всього за кілька років ми пройшли шлях від амбітної концепції до реальності. NASA X-59 допоможе змінити наш спосіб подорожей, зблизивши нас за набагато менший час", - сказала заступниця адміністратора NASA Пем Мелрой.

Очікується, що X-59 буде летіти зі швидкістю в 1,4 раза швидше звуку, або 925 миль на годину. Його дизайн, форма та технології дозволять літальному апарату досягти цих швидкостей, генеруючи при цьому тихіші звукові удари.

Літак здійснить свій перший політ вже цього року. Команда Quesst проведе кілька льотних випробувань літака на заводі Skunk Works, перш ніж передати його до Центру льотних досліджень імені Армстронга НАСА в Едвардсі, штат Каліфорнія, який буде базою його операцій.

Довідка. X-59 - це унікальний експериментальний літак розроблений компанією Lockheed Martin. Форма літака довжиною 99,7 фута і шириною 29,5 футів, а також технологічні досягнення, які в ньому вміщено, зроблять можливим тихий надзвуковий політ. Тонкий, звужений ніс X-59 становить майже третину його довжини й розбиває ударні хвилі, які зазвичай призводять до звукового гуркоту літака.