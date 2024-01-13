Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології У Каліфорнії презентували експериментальний надзвуковий літак X-59 Quesst

У Каліфорнії презентували експериментальний надзвуковий літак X-59 Quesst

13 січня, 2024 субота
12:35
Технології NASA X-59

Космічне агентство NASA та компанія Lockheed Martin представили експериментальний надзвуковий літак X-59 Quesst. Презентація відбулася 12 січня у Каліфорнії в США

Про це йдеться на сайті NASA.

"Це велике досягнення, яке стало можливим лише завдяки наполегливій роботі та винахідливості NASA та всієї команди X-59. Всього за кілька років ми пройшли шлях від амбітної концепції до реальності. NASA X-59 допоможе змінити наш спосіб подорожей, зблизивши нас за набагато менший час", -  сказала заступниця адміністратора NASA Пем Мелрой.

Очікується, що X-59 буде летіти зі швидкістю в 1,4 раза швидше звуку, або 925 миль на годину. Його дизайн, форма та технології дозволять літальному апарату досягти цих швидкостей, генеруючи при цьому тихіші звукові удари.

Літак здійснить свій перший політ вже цього року. Команда Quesst проведе кілька льотних випробувань літака на заводі Skunk Works, перш ніж передати його до Центру льотних досліджень імені Армстронга НАСА в Едвардсі, штат Каліфорнія, який буде базою його операцій.

Довідка. X-59 - це унікальний експериментальний літак розроблений компанією Lockheed Martin. Форма літака довжиною 99,7 фута і шириною 29,5 футів, а також технологічні досягнення, які в ньому вміщено, зроблять можливим тихий надзвуковий політ. Тонкий, звужений ніс X-59 становить майже третину його довжини й розбиває ударні хвилі, які зазвичай призводять до звукового гуркоту літака.

  • У Сполучених Штатах запустили ракету-носій на Місяць - це перша місія для посадки на супутник, запущена із США з 1972 року.
Світ
США
Читайте також:
Наслідки атаки РФ на Чернігівщину 13 січня
13 січня, 2024 субота
РФ зранку атакувала Україну ракетами: на Сумщині поранено жінку, на Полтавщині і Чернігівщині є пошкодження, у Дніпрі - влучання
12 січня, 2024 п'ятниця
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою біля Ємену, - Reuters
Військові
12 січня, 2024 п'ятниця
"Хтось на найвищих щаблях влади зумисне торпедує мобілізацію у ЗСУ", - політик Омелян
Київ
-7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.06
    Купівля 38.06
    Продаж 38.83
  • EUR
    Купівля 41.79
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
13 січня
13:36
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 січня: скільки коштують долар та євро
13:30
землетрус
Потужний землетрус в Японії: кількість загиблих сягнула 220 людей
13:19
мобілізація
Бронь від мобілізації для чиновників і депутатів можуть скасувати, - ЗМІ
13:14
Microsoft
Microsoft стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:58
сніг
У США вирує хурделиця: скасовані авіарейси і передвиборчі заходи
12:57
зерно, порт
За 2023 рік через закриті порти Криму пройшло понад 2 млн тонн зерна з окупованого півдня України, - журналістка Яресько
12:57
ЗСУ. ППО
РФ значно збільшила застосування різноманітних БПЛА на фронті, - Тарнавський
12:54
фізична активність
Учені з університету Массачусетса назвали оптимальну кількість щоденних кроків для довголіття
12:42
Туризм на окупованих територіях
Росіяни на ТОТ вирішили провести ревізію туристичних комплексів під приводом "підготовки до сезону", - ЦНС
12:00
OPINION
Олексій Панич
США дистанціюються від України, щоб стати посередником у переговорах з Росією
11:49
Оновлено
До Києва прибув новообраний голова МЗС Франції Стефан Сежурне
11:46
Оновлено
Вибух у Бердянську
В окупованих Бердянську і Маріуполі зранку пролунали потужні вибухи
11:33
Дональд Туск
Не дозволю будувати позицію в уряді на антиукраїнських настроях, - Туск
11:07
електроенергія, світло ЛЕП
Через атаку РФ пошкоджень енергетичної інфраструктури не зафіксовано: ситуація в енергосистемі станом на 13 січня
11:05
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Комбінована атака РФ на Україну: сили ППО знищили 8 ворожих крилатих ракет
10:51
Дональд Трамп
Трамп відшкодує NYT $400 тис. судових витрат після програного позову
10:50
Оновлено
Наслідки атаки РФ на Чернігівщину 13 січня
РФ зранку атакувала Україну ракетами: на Сумщині поранено жінку, на Полтавщині і Чернігівщині є пошкодження, у Дніпрі - влучання
10:26
Наталія Гуменюк
Росіяни не змогли використати ракетоносії через шторм під час ранкової атаки, - Гуменюк
10:20
Партизани "Атеш" виявили систему оборони та місце дислокації окупантів у Криму
10:12
Ексклюзив
Мобілізація, повістки
"Владі треба починати з себе": начальник штабу батальйону Кишкар про мобілізацію
10:09
Пожежа у РФ
У Росії на складі Wildberries сталася масштабна пожежа
10:07
OPINION
Юрій Касьянов
Чому Росія не б'є по центрах ухвалення рішень
09:53
Україні потрібно більше штурмовиків для війни з Росією, - Сирський
09:26
Остін зробив помилку, коли не повідомив про свою госпіталізацію, - Байден
09:19
Ексклюзив
Карта бойових дій Бахмут
На Бахмутському напрямку ворог збільшує застосування дронів-камікадзе, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков
09:18
Пожежа у сміттєзбірнику у Києві
У Києві сталася пожежа у сміттєзбірнику багатоповерхівки: загинули дві людини
09:04
Енергосистема України перебуває у напруженому режимі, - директор Центру досліджень енергетики
09:00
Огляд
"Прісцилла"
Цей загадковий король рок-н-ролу: що подивитися на вихідних
08:59
Ексклюзив
Маріуполь
Багато будинків в Маріуполі залишається без опалення, - депутат міськради Забавін
08:39
Оновлено
корабель рф
Росія вивела у Чорне море на бойове чергування один корабель: ракетоносіїв немає
08:30
Огляд
Пихаті американці, львівський "список Шиндлера" і пиво в Антарктиді - 5 книг про міжнародні відносини
08:12
НАЗК
НАЗК поповнило базу даних іноземних компонентів російської та іранської зброї
08:04
OPINION
Володимир Горбач
Кому адресоване послання Америки у вигляді атак на хуситів?
07:54
Оновлено
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 5 танків, 18 артсистем і 700 військових, - Генштаб
06:59
Придністров'я
РФ у Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації ситуації у Молдові, - ISW
06:32
Прапор США
Війська США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
06:18
США Японія
Японія та США домовилися про посилення санкцій проти Росії та продовження підтримки України
06:03
Alaska Airlines
У США посилять контроль за виробництвом Boeing після інциденту з 737 Max 9 Alaska Airlines
05:53
Оновлено
США та Велика Британія завдали другого раунду ударів по об'єктах хуситів
05:17
Ядерна безпека
У Канаді поблизу столиці збудують сховище ядерних відходів: корінні народи проти
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV