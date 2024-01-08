США вперше з 1972 року запустили космічний корабель на Місяць

Про це пише CNN.

Вночі понеділка, 8 січня, з Флориди вилетіла ракета Vulcan Centaur, яка відправила місячний посадковий модуль Peregrine на Місяць. За планом він має приземлитися на поверхні супутника 23 лютого.

Повідомляється, що NASA заплатило $108 млн компанії Astrobotic Technology за розробку Peregrinе та політ наукових експериментів космічного агентства на поверхню Місяця.

"З 20 корисних вантажів, які Peregrinе доставить на Місяць, п’ять є науковими інструментами NASA. Інші 15 походять від цілої низки клієнтів", - йдеться у поідомленні.

Деякі вантажі є науковими доробками з Мексики, також є експерименти з робототехніки приватної британської компанії та дрібнички і сувеніри німецької транспортної компанії.

Щодо п’яти експериментів, відправку яких спонсовували в NASA, вони включають два інструменти для моніторингу радіаційного середовища, "допомагаючи нам краще підготуватися до відправки місій з екіпажем назад на Місяць", - сказав науковий співробітник NASA Пол Найлз.

Інші прилади аналізуватимуть склад місячного грунту, шукаючи воду та гідроксильні молекули. NASA також вивчатиме атмосферу Місяця.

Якщо все складеться за планом, опинившись на поверхні Місяця, "Перегрін", як очікується, працюватиме до 10 днів, перш ніж місце його посадки зануриться в темряву, тоді там стане занадто холодно, щоб продовжувати.

"Також на борту ракети Vulcan Centaur, упакованої окремо від посадкового модуля Peregrine, був ще один корисний вантаж від космічної похоронної компанії Celestis. Об’єкт, який виконує місію під назвою "Політ підприємства", містить 265 капсул із людськими останками, а також зразки ДНК колишніх президентів США Джона Ф. Кеннеді, Джорджа Вашингтона та Дуайта Ейзенхауера", - повідомиляють CNN.