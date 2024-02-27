У Китаї вперше клонували тибетських кіз

Про це повідомляє People's Daily у своєму акаунті в соцмережі Х.

Щоб запобігти втраті важливих для місцевого господарства тварин, влада провінції Цинхай, якій адміністративно належить плато, з 2018 року реалізовує програму дослідження технології застосування ембріональної інженерії на тибетських яках і козах.

Очікується, що програма клонування допоможе селекціонувати кращі особини породи тибетських кіз, зберегти їх поголів’я та підвищити доходи місцевих фермерів і скотарів.

У рамках досліджень фахівці відібрали чотири дорослі особини і використали їхні клітини для створення клонів. У результаті з’явилися двоє здорових клонованих козенят вагою близько 3,5 кг кожне.

За словами науковців, успішне клонування найсильніших і найбільш пристосованих до життя в умовах високогірного плато (4-5 тис. м над рівнем моря) особин є великим проривом у технології розведення тибетських кіз і допоможе їхній породі відновити адаптивність та уникнути виродження.