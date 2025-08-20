У Резерв+ зʼявилася можливість сплачувати штраф за непостановку на військовий облік після зміни місця проживання

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

У застосунку Резерв+ з’явилася можливість сплатити штраф за ще одне порушення правил/порядку військового обліку – непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання.

Для цього потрібно завантажити додаток Резерв+; перейти до розділу "Штрафи онлайн" і поди заяву про визнання порушення.

Протягом трьох днів ТЦК має розглянути заяву і надіслати постанову.

Після цього зʼявляється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн — 50% від повної суми. На сплату дається 20 днів.

Якщо не зробити це впродовж 20 днів, доведеться сплатити повну суму — 17 тис. грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 тис. грн.

"Якщо ігнорувати штраф з моменту рішення про його винесення (40 днів), справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до Єдиного реєстру боржників", - уточнили в Міноборони.

Після сплати штрафу червона стрічка в застосунку з попередженням про порушення зникне. Сплата штрафу дозволяє закрити відповідне порушення, але не скасовує обов’язку виконувати вимоги військового обліку.

Також планується, що до кінця серпня в Резерв+ буде доступна можливість сплатити штраф за всі види порушень правил військового обліку.