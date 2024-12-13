У Росії заблокували доступ до Viber

Про це повідомляє російська служба BBC.

Згідно із заявою Роскомнагляду, причиною цього стала загроза використання застосунку "в терористичних і екстремістських цілях, вербування громадян для їх вчинення, продажу наркотиків.

Відповідно, Viber, який раніше мав велику популярність серед російських користувачів, тепер більше не доступний для використання на території країни.