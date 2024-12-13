У Росії заблокували доступ до Viber
У Росії заблокували доступ до популярного месенджера Viber через порушення вимог російського законодавства
Про це повідомляє російська служба BBC.
Згідно із заявою Роскомнагляду, причиною цього стала загроза використання застосунку "в терористичних і екстремістських цілях, вербування громадян для їх вчинення, продажу наркотиків.
Відповідно, Viber, який раніше мав велику популярність серед російських користувачів, тепер більше не доступний для використання на території країни.
- У вівторок, 8 жовтня, на території РФ заблокували месенджер Discord.
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