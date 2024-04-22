У Росії заочно засудили пресекретаря Meta Стоуна через "виправдання тероризму"

Про це пише "Настоящее время".

Зазначено, що раніше держобвинувачення просило засудити Стоуна до семи років колонії суворого режиму.

Як пише російське медіа, спочатку речника Meta звинувачували за трьома статтями Кримінального кодексу РФ: "сприяння терористичній діяльності", "публічні заклики до здійснення терористичної діяльності", а також "публічне виправдання тероризму чи пропаганда тероризму, публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності". Водночас коли Стоуну ухвалювали вирок, покарання були призначені лише за останньою.

У лютому цього року Басманний районний суд Москви заочно арештував пресекретаря на два місяці, коли Росфінмоніторинг додав його ім’я до переліку "екстремістів та терористів".

У листопаді 2023 року російське міністерство внутрішніх справ оголосило Стоуна у федеральний та міжнародний розшуки. За даними російських ЗМІ, речника Meta заочно переслідують у РФ за статтею про сприяння тероризму. Водночас сам пресекретар ніколи не був у Російській Федерації та не розмовляє російською.

Також Слідчий комітет РФ торік звинуватив Стоуна у сприянні терористичній діяльності з використанням свого службового становища. Тоді ж ворожі медіа зазначали, що 11 березня 2023 року проти компанії Meta була порушена кримінальна справа за цією статтею, оскільки вона вирішила не блокувати користувачів з України за пости із закликом до "смерті російських загарбників". Зазначено, що про таке рішення Meta оголосив Стоун як речник компанії.