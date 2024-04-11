У США Ford відкликав 43 тис. позашляховиків. Причина

Про це пише AP.

Відкличуть, зокрема, моделі Bronco Sport 2022 та 2023 років випуску, а також модель Escape 2022 року. Всі вони оснащені 1,5-літровими двигунами. За даними, які отримав американський регулятор безпеки, паливні форсунки можуть тріснути, через що пальне може витекти та накопичитись біля джерел займання, що надалі може спричинити загоряння автомобіля.

"Авторизовані дилери будуть встановлювати спеціальні трубки, які дозволять стікати пальному від гарячих поверхонь до землі під автомобілем. Крім того, вони оновлять програмне забезпечення, яке здатне виявляти падіння тиску в системі впорскування пального. При виявленні таких проблем, програмне забезпечення відключить насос високого тиску, знизить потужність двигуна та зменшить температуру в моторному відсіку", - йдеться у повідомленні.

Компанія Ford також розширила дію гарантії на поломки, пов'язані з форсунками, щоб пошкоджену деталь можна було замінити.