У США Ford відкликав 43 тис. позашляховиків. Причина
Компанія Ford оголосила про відкликання понад 43 тисяч позашляховиків через проблему з паливними форсунками, що можуть призвести до витоку пального та загоряння
Про це пише AP.
Відкличуть, зокрема, моделі Bronco Sport 2022 та 2023 років випуску, а також модель Escape 2022 року. Всі вони оснащені 1,5-літровими двигунами. За даними, які отримав американський регулятор безпеки, паливні форсунки можуть тріснути, через що пальне може витекти та накопичитись біля джерел займання, що надалі може спричинити загоряння автомобіля.
"Авторизовані дилери будуть встановлювати спеціальні трубки, які дозволять стікати пальному від гарячих поверхонь до землі під автомобілем. Крім того, вони оновлять програмне забезпечення, яке здатне виявляти падіння тиску в системі впорскування пального. При виявленні таких проблем, програмне забезпечення відключить насос високого тиску, знизить потужність двигуна та зменшить температуру в моторному відсіку", - йдеться у повідомленні.
Компанія Ford також розширила дію гарантії на поломки, пов'язані з форсунками, щоб пошкоджену деталь можна було замінити.
- Раніше Tesla відкликала майже 200 тисяч автомобілів у США через збій у програмному забезпеченні, що спричинив несправність камери заднього виду, коли автомобіль рухається заднім ходом.
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